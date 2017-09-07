Омичи совершат благотворительный забег в пользу особенных детей

В эти выходные в Омске состоится осенний легкоатлетический пробег "Спорт во благо". Соревнования в поддержку детей с синдромом Дауна пройдут уже в девятый раз.

9 сентября в 11.00 в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ стартует IX осенний легкоатлетический пробег "Спорт во благо".

Каждый участник забега может внести вклад в дело помощи особым детям. Благотворительное пожертвование для участника с 7 до 14 лет - 100 рублей, старше 14 лет - 200 рублей. Все собранные средства будут переданы на обустройство центра коррекции, развития, сопровождения и реабилитации.

В программе забега заявлено восемь дистанций. Взрослым предложат пробежать 1 км, 3 км, 5 км или 10 км. Детские забеги будут короче: дети до 3 лет смогут пробежать дистанцию длиной 50 м, ребята от 3 до 7 лет - 500 м. Отдельный забег в костюмах пройдёт для самых весёлых и креативных. Также в программе мероприятия предусмотрена эстафета для корпоративных команд 4х50.

Так, уже известно, что к благотворительной пробежке присоединится команда телеканала "Продвижение", сотрудники которого уже не раз показывали себя в спортивных состязаниях. Так, например, совсем недавно команда телеканала преодолела дистанцию в 3 км на Сибирском международном марафоне.