Благодаря SIM Омск стал одним из самых спортивных городов России

Омск, где уже более двадцати лет проходит Сибирский международный марафон, вошёл в топ-10 самых спортивных городов России.

Аналитическое агентство "ТурСтат" выявило самые спортивные города и регионы России летом 2017 года. Так, самые популярные российские марафоны и полумарафоны сегодня проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а самые популярные триатлоны - в Подмосковье. Также в первую десятку самых спортивных городов и регионов страны вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославская область, Ленинградская область, Омск и Тверская область.

- Рейтинг составлен по результатам анализа популярности спортивных соревнований по бегу и триатлону, - сообщили в "ТурСтате". - Стоимость участия в спортивных соревнованиях составляет в среднем от 1 до 2 тысяч рублей.

Напомним, что 5 августа в Омске пройдёт Сибирский международный марафон (SIM), участниками которого в прошлом году стали 9 тысяч человек. Трасса забега, как и протяжённость дистанций (3, 10, 21,1 и 42,1 км), поменялась.