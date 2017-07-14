Благодаря SIM Омск стал одним из самых спортивных городов России
Спорт  •  14 июля 2017, 16:02, последнее обновление 14 июля 2017, 16:26  •  печать

Благодаря SIM Омск стал одним из самых спортивных городов России

Автор:

Омск, где уже более двадцати лет проходит Сибирский международный марафон, вошёл в топ-10 самых спортивных городов России.

Аналитическое агентство "ТурСтат" выявило самые спортивные города и регионы России летом 2017 года. Так, самые популярные российские марафоны и полумарафоны сегодня проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а самые популярные триатлоны - в Подмосковье. Также в первую десятку самых спортивных городов и регионов страны вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославская область, Ленинградская область, Омск и Тверская область.

- Рейтинг составлен по результатам анализа популярности спортивных соревнований по бегу и триатлону, - сообщили в "ТурСтате". - Стоимость участия в спортивных соревнованиях составляет в среднем от 1 до 2 тысяч рублей.

Напомним, что 5 августа в Омске пройдёт Сибирский международный марафон (SIM), участниками которого в прошлом году стали 9 тысяч человек. Трасса забега, как и протяжённость дистанций (3, 10, 21,1 и 42,1 км), поменялась.

Теги  •  #забег #марафон #рейтинг #спортивное соревнование

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Божежар  •  14 июля 2017, 16:32

И самое интересное что Омск не имеет никакого отношения к мероприятию, благодарность заслуживают только организаторы, участники марафона и волонтёры.

Ответить
Последние новости
В омской БСМП № 1 прокомментировали скандал с медработником и посетителями  •  сегодня, 17:49
Сергей Безруков займётся детскими театрами в Омской области  •  сегодня, 17:38
Росавиация одобрила регулярные полёты из Омска в Турцию  •  сегодня, 17:18
Омичка пожаловалась на хамство медработника в БСМП № 1  •  сегодня, 15:30  •   2
В Омске потеплеет, но дожди с грозами и градом останутся  •  сегодня, 15:13
"Золотая лихорадка" толкнула жителя Омской области на убийство  •  сегодня, 14:17
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400