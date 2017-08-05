Команда телеканала "Продвижение" приняла участие в Сибирском марафоне
Общество  •   5 августа 2017, 10:52, последнее обновление 5 августа 2017, 10:59  •  печать

Команда телеканала "Продвижение" приняла участие в Сибирском марафоне

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Самая массовая дистанция SIM собрала десятки омских организаций.

Сегодня, 5 августа, в Омске проходит XXVIII Сибирский международный марафон. Хорошей традицией стало участие команд, формируемых организациями. Так, 30 сотрудников телеканала "Продвижение" пробежали самую массовую дистанцию. 

- Пробежала сегодня 3 км, хотя обычно бегаю 5. Это уже третий марафон, в котором я принимаю участие, - рассказывает журналист Дарья Молчанская. - Мы бежали командой телеканала "Продвижение" вместе с нашими телезрителями. И если раньше я бежала, стараясь улучшить свой предыдущий временной показатель, то сегодня участвовала больше для того, чтобы почувствовать саму атмосферу этого бесспорно главного спортивного события для Омска и получить положительные эмоции. Думаю, что 3 км сделали не зря. Эта дистанция доступна большему числу людей, хотя и был некий сумбур на дистанции: кто-то шёл, кто-то бежал. Но в целом чувствовалась праздничная спортивная атмосфера. Естественно, на этой дистанции о какой-то спортивной конкуренции говорить не стоит.

Также телеканал "Продвижение" провёл награждение победителей акции "Каждому свой марафон".

Теги  •  #Сибирский международный марафон #телеканал Продвижение

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Комментарии
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Макс Павлов  •  5 августа 2017, 13:25

Погода сейчас вполне благоприятная для подобного рода мероприятий, отлично провели время и с пользой для здоровья! :) .

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Екатерина Семенова  •  5 августа 2017, 11:34

А чтобы в честь марафона пробежать на 3 км, а 7 или 10 км???

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