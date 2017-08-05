Команда телеканала "Продвижение" приняла участие в Сибирском марафоне

Сегодня, 5 августа, в Омске проходит XXVIII Сибирский международный марафон. Хорошей традицией стало участие команд, формируемых организациями. Так, 30 сотрудников телеканала "Продвижение" пробежали самую массовую дистанцию.

- Пробежала сегодня 3 км, хотя обычно бегаю 5. Это уже третий марафон, в котором я принимаю участие, - рассказывает журналист Дарья Молчанская. - Мы бежали командой телеканала "Продвижение" вместе с нашими телезрителями. И если раньше я бежала, стараясь улучшить свой предыдущий временной показатель, то сегодня участвовала больше для того, чтобы почувствовать саму атмосферу этого бесспорно главного спортивного события для Омска и получить положительные эмоции. Думаю, что 3 км сделали не зря. Эта дистанция доступна большему числу людей, хотя и был некий сумбур на дистанции: кто-то шёл, кто-то бежал. Но в целом чувствовалась праздничная спортивная атмосфера. Естественно, на этой дистанции о какой-то спортивной конкуренции говорить не стоит.

Также телеканал "Продвижение" провёл награждение победителей акции "Каждому свой марафон".