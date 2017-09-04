Омичи относятся к своим соседям хуже остальных сибиряков

Горожане недружелюбно относятся к людям, рядом с которыми приходится жить.

Портал Domofond.ru провёл исследование в ста крупных городах России, выяснив, где отношения между соседями самые добрые. В опросе приняли участие более 258 тысяч респондентов.

Первую тройку составили Грозный, Махачкала и Нальчик. В топ-10 самых "добрососедских" городов вошли сибирские Бийск (9 место) и Ангарск (10 место).

"Лидирующие позиции в рейтинге заняли города Северо-Кавказского, Уральского и Приволжского федеральных округов. <...> Культура добрососедства в городе основана на родственных и социальных связях, их национальной и конфессиональной общности. Так, местные жители отмечают "спокойствие и дружелюбие людей: всегда найдётся тот, кто поможет в беде", - сообщают авторы опроса.

Крупные сибирские города оказались во второй половине рейтинга. Так, Новосибирск занял 59 место, Новокузнецк - 61-е, Красноярск - 83-е, Томск - 87-е. Омск оказался 88-м. Хуже среди сибиряков к соседям относятся только жители Читы (96 место).