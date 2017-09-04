В Омск идёт резкое похолодание
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 09:57, последнее обновление 4 сентября 2017, 10:17  •  печать

В Омск идёт резкое похолодание

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Погода в Омской области поменяется под влиянием контрастных атмосферных фронтов.

В первый день этой недели в городе ожидается до +25°C, но по северу области температура воздуха опустится до +16...+21°C. Далее пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град.

Согласно предварительному прогнозу уже завтра, 5 сентября, дневная температура воздуха в Омске опустится до +18°C, пройдёт дождь. Похолодание продолжится всю неделю, и к выходным ожидается до +13 градусов.

Добавим, что ранее синоптики сообщали, что средняя температура воздуха в сентябре будет на 1,5-2 градуса ниже нормы. Кроме того, уже в этом месяце может выпасть мокрый снег.

Теги  •  #погода

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Комментарии
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Злата Маркова  •  4 сентября 2017, 10:35

Жаль, что уже совсем скоро похолодает. Понятно, что зима не за горами, но всегда ведь хочется, чтобы теплые деньки были как можно дольше.

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