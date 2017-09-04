В Омск идёт резкое похолодание

В первый день этой недели в городе ожидается до +25°C, но по северу области температура воздуха опустится до +16...+21°C. Далее пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град.

Согласно предварительному прогнозу уже завтра, 5 сентября, дневная температура воздуха в Омске опустится до +18°C, пройдёт дождь. Похолодание продолжится всю неделю, и к выходным ожидается до +13 градусов.

Добавим, что ранее синоптики сообщали, что средняя температура воздуха в сентябре будет на 1,5-2 градуса ниже нормы. Кроме того, уже в этом месяце может выпасть мокрый снег.