Прокуратура подтвердила, что дороги в Омской области начинают ремонтировать зимой
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 10:22, последнее обновление 4 сентября 2017, 10:23  •  печать

Прокуратура подтвердила, что дороги в Омской области начинают ремонтировать зимой

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Большинство муниципальных контрактов на ремонт дорог заключаются перед началом зимнего периода, когда погодные условия плохо влияют на качество ремонтных работ.

Прокуратура Омской области провела анализ эффективности реализации местными администрациями полномочий в сфере дорожного хозяйства. Выяснилось, что во многих муниципалитетах контракты на ремонт дорог заключаются непосредственно перед началом зимнего периода. В таких условиях технологию ремонта соблюсти просто невозможно.

- Вместе с тем возникающие после схода снежно-ледовых образований недостатки дорожного полотна должны быть устранены за счёт средств подрядных организаций, принявших на себя гарантийные обязательства при заключении муниципальных контрактов, - добавили в надзорном ведомстве.

В Крутинке, к примеру, контракт на ремонт дороги в с. Зимино был заключён только 18 ноября. 28 ноября работы уже закончены и приняты заказчиком без замечаний. Хотя прокурорская проверка показала, что дорога отремонтирована с множеством дефектов, а отдельные участки с наступлением весны полностью разрушились.

Прокуратура внесла представление главе муниципального образования. Виновник привлечён к дисциплинарной ответственности. Также меры реагирования приняты прокурорами Азовского, Большеуковского, Знаменского, Марьяновского, Омского и других районов.

Теги  •  #дороги #прокуратура #ремонт

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