Прокуратура подтвердила, что дороги в Омской области начинают ремонтировать зимой

Большинство муниципальных контрактов на ремонт дорог заключаются перед началом зимнего периода, когда погодные условия плохо влияют на качество ремонтных работ.

Прокуратура Омской области провела анализ эффективности реализации местными администрациями полномочий в сфере дорожного хозяйства. Выяснилось, что во многих муниципалитетах контракты на ремонт дорог заключаются непосредственно перед началом зимнего периода. В таких условиях технологию ремонта соблюсти просто невозможно.

- Вместе с тем возникающие после схода снежно-ледовых образований недостатки дорожного полотна должны быть устранены за счёт средств подрядных организаций, принявших на себя гарантийные обязательства при заключении муниципальных контрактов, - добавили в надзорном ведомстве.

В Крутинке, к примеру, контракт на ремонт дороги в с. Зимино был заключён только 18 ноября. 28 ноября работы уже закончены и приняты заказчиком без замечаний. Хотя прокурорская проверка показала, что дорога отремонтирована с множеством дефектов, а отдельные участки с наступлением весны полностью разрушились.

Прокуратура внесла представление главе муниципального образования. Виновник привлечён к дисциплинарной ответственности. Также меры реагирования приняты прокурорами Азовского, Большеуковского, Знаменского, Марьяновского, Омского и других районов.