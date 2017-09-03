В Омске изменилась схема движения транспорта у Ленинградского моста
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  3 сентября 2017, 15:39, последнее обновление 3 сентября 2017, 16:32  •  печать

В Омске изменилась схема движения транспорта у Ленинградского моста

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На перекрёстке у Ленинградского моста теперь действуют новые дорожные знаки.

На перекрёстке улиц Масленникова - Ленина у Ленинградского моста поменялась схема движения транспорта. Об этом омские автолюбители предупреждают друг друга в группе "Аварийный Омск" в "ВКонтакте". Теперь, чтобы повернуть с ул. Масленникова на ул. Ленина, необходимо с правой крайней полосы повернуть на набережную под мостом, а затем повернуть налево на светофоре.

  

- Вы заканчиваете движение по Масленникова в сторону кинотеатра спутник, висит знак главная дорога для вас. По Ленина в это время загорается основной зелёный сигнал светофора и водители поворачивают направо в сторону того же спутника. Ваши пути пересекаются и.... И для вас знак главная дорога и по Ленина основной зеленый сигнал светофора (хотя и висит знак над светофором уступи дорогу, но его действие отменяет сам светофор) Поэтому будьте внимательнее, - пишет Дмитрий Чернов.

Напомним, что в субботу, 2 сентября, ул. Ленина частично открыли движение для автомобилей. Пока машины могут ехать только в один ряд. Полностью улица будет готова к ноябрю.

Фото: vk.com/aomsk

Теги  •  #дорожный знак #Ленинградский мост #развязка

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Комментарии
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Лена Долгих  •  3 сентября 2017, 16:40

По мне это безсмысленнная трата времени. Мне не совсем удобно передвигаться кругами и тем более в один ряд. Когда не хватает времени быстро доехать - это печально, а когда в пробке стоишь - это просто не выносимо.

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