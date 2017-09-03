В Омске изменилась схема движения транспорта у Ленинградского моста

На перекрёстке улиц Масленникова - Ленина у Ленинградского моста поменялась схема движения транспорта. Об этом омские автолюбители предупреждают друг друга в группе "Аварийный Омск" в "ВКонтакте". Теперь, чтобы повернуть с ул. Масленникова на ул. Ленина, необходимо с правой крайней полосы повернуть на набережную под мостом, а затем повернуть налево на светофоре.

- Вы заканчиваете движение по Масленникова в сторону кинотеатра спутник, висит знак главная дорога для вас. По Ленина в это время загорается основной зелёный сигнал светофора и водители поворачивают направо в сторону того же спутника. Ваши пути пересекаются и.... И для вас знак главная дорога и по Ленина основной зеленый сигнал светофора (хотя и висит знак над светофором уступи дорогу, но его действие отменяет сам светофор) Поэтому будьте внимательнее, - пишет Дмитрий Чернов.

Напомним, что в субботу, 2 сентября, ул. Ленина частично открыли движение для автомобилей. Пока машины могут ехать только в один ряд. Полностью улица будет готова к ноябрю.

Фото: vk.com/aomsk