Синоптики спрогнозировали для Омска холодный сентябрь с мокрым снегом
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 августа 2017, 15:02  •  печать

Синоптики спрогнозировали для Омска холодный сентябрь с мокрым снегом

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Первый осенний месяц в регионе будет холоднее обычного.

По данным гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура воздуха в течение сентября ожидается в пределах +6…+9°С. Это ниже нормы для Омской области на 1,5-2 градуса. 

Количество осадков уложится в норму, наиболее дождливой окажется вторая декада сентября. При этом омичей ждут неприятные погодные сюрпризы.

Во второй половине месяца в периоды похолоданий возможен мокрый снег, - сообщили синоптики.

"Бабьего лета", в период которого температура воздуха на территории Омской области может достигать +30…+34°С, в этом году в сентябре пока не прогнозируется. Ожидается, что дневная температура в разные периоды сентября не превысит +13…+18°С.

Теги  •  #погода

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  19 августа 2017, 20:21

Жаль, сентябрь будет холоднее обычного, заканчиваются теплые дни. А в целом прогноз неплохой, рано только для снега.

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Анна Орлова  •  19 августа 2017, 18:34

Ну что ж, в мае был снег, пол-лета ливни и грозы, теперь ещё холодный сентябрь. Природа нас не балует.

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Татьяна Назарова  •  19 августа 2017, 16:56

Последний год синоптики нередко с определением погоды ошибались, потому надеюсь на теплое, ласковое бабье лето. Вот снега в грядущем сентябре совсем не хотелось бы.

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