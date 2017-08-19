Синоптики спрогнозировали для Омска холодный сентябрь с мокрым снегом

По данным гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура воздуха в течение сентября ожидается в пределах +6…+9°С. Это ниже нормы для Омской области на 1,5-2 градуса.
Количество осадков уложится в норму, наиболее дождливой окажется вторая декада сентября. При этом омичей ждут неприятные погодные сюрпризы.
Во второй половине месяца в периоды похолоданий возможен мокрый снег, - сообщили синоптики.
"Бабьего лета", в период которого температура воздуха на территории Омской области может достигать +30…+34°С, в этом году в сентябре пока не прогнозируется. Ожидается, что дневная температура в разные периоды сентября не превысит +13…+18°С.
Жаль, сентябрь будет холоднее обычного, заканчиваются теплые дни. А в целом прогноз неплохой, рано только для снега.
Ну что ж, в мае был снег, пол-лета ливни и грозы, теперь ещё холодный сентябрь. Природа нас не балует.
Последний год синоптики нередко с определением погоды ошибались, потому надеюсь на теплое, ласковое бабье лето. Вот снега в грядущем сентябре совсем не хотелось бы.