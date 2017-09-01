​Синоптики пообещали омичам дождливое начало сентября
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 17:16  •  печать

​Синоптики пообещали омичам дождливое начало сентября

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После летних выходных омичей ждёт холодная и дождливая неделя.

Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, в выходные дни ожидается по-летнему тёплая погода без осадков. Однако уже в начале следующей недели осень вступит в свои права.

- Влияние контрастных атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями разной интенсивности, грозами, усилением ветра, возможен град. Температура воздуха будет отличаться большими контрастами, - сообщила начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Понижение температуры начнётся с северных районов области, и к среде похолодает уже по всей территории области.

Теги  •  #погода #похолодание #сентябрь

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