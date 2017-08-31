Из-за Курбан-Байрама 1 сентября в Омске перекроют дороги
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 11:39, последнее обновление 31 августа 2017, 13:34  •  печать

Из-за Курбан-Байрама 1 сентября в Омске перекроют дороги

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На семь часов будут перекрыты ближайшие к мечетям магистрали.

В этом году традиционный праздник жертвоприношения - Курбан-Байрам выпадает на 1 сентября и будет длиться три дня. Это одно из основных торжеств в исламе, которое знаменует окончание паломничества в Мекку.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, 1 сентября во всех мечетях Омска прозвучат особые молитвы в честь праздника жертвоприношения. Основные торжества пройдут в Сибирской соборной мечети по адресу: ул. 20-я Линия, 102, и в мечети Хаир-Ихсан по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 140. Как сообщает департамент общественной безопасности мэрии, завтра, 1 сентября, с 06:00 до 13:00 по ул. по ул. 19-я Линия и 20-я Линия на участке от ул. Лермонтова до ул. 10 лет Октября будет прекращено движение всех видов транспорта.

Маршруты движения пассажирского транспорта и схема организации дорожного движения изменятся. Для информирования участников дорожного движения будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты. Добавим также, что в День знаний эксперты не прогнозируют на дорогах Омска больших пробок.

Теги  •  #дороги #перекрытие улиц #пробки

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Комментарии
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Николай Васильев  •  31 августа 2017, 13:35

Перекрытие некоторых городских дорог необходимо из-за множества верующих, прошествующих по этим улицам. Где-то планируется даже и отмена школьных занятий в эти дни, что будет, наверное, уже излишним.

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