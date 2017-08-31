На дорогах Омска в День знаний не будет пробок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 10:13, последнее обновление 31 августа 2017, 11:42  •  печать

На дорогах Омска в День знаний не будет пробок

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Загруженность дорог резко увеличится сразу после 1 сентября. Причём утренние пробки растут почти в полтора раза сильнее вечерних.

"Яндекс" изучил дорожную ситуацию перед 1 сентября. Выяснилось, что в последние дни лета загруженность дорог в Омске почти не изменилась. В будние дни с 23 по 29 августа средний балл пробок увеличился на 0,1, а утренний максимум - на 0,2 по сравнению с рабочей неделей с 14 по 18 августа.

- Интересно, что 1 сентября не самый напряжённый день на дорогах Омска. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл лишь на 0,1 выше, чем в последнюю неделю августа, - резюмируют исследователи.

Загруженность дорог резко увеличится сразу после 1 сентября. Причём утренние пробки растут почти в полтора раза сильнее вечерних. Одно может радовать - по росту утренних пробок в сентябре Омск - предпоследний среди городов-миллионников. Например, в Екатеринбурге и Новосибирске этот показатель почти вдвое выше.

Добавим, в День знаний будет перекрыты магистрали, ведущие к городским мечетям. 1 сентября отмечается Курбан-Байрам.

Теги  •  #1 сентября #дороги #пробки

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  31 августа 2017, 11:39

Посмотрим! После первого сентября утром машин становится больше, да и в общественном транспорте теснее. 

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