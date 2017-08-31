Омские маршрутки ездят по городу с техническими неисправностями

Вчера утром, 30 августа, сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Омску проверили техническое состояние пассажирского транспорта на конечных остановках. За несколько часов автоинспекторы проверили более 300 автобусов и маршруток. У 19 из них были найдены технические неисправности, при которых дальнейшая эксплуатация запрещена. Чаще всего в транспорте были неисправности тормозной и рулевой систем.

Сотрудники полиции остановили автобус ПАЗ на улице 2-й Солнечной, у которого нашли утечку воздуха из тормозных камер. 32-летний водитель был оштрафован на 500 рублей, а автобус перемещён на стоянку для ремонта. Такую же сумму придётся заплатить 38-летнему водителю автомобиля Toyota Hi Ace. При проверке авто был найден установленный дополнительный бампер.

Во время рейда полицейские возбудили более 100 административных дел, а в двух случаях - в отношении должностных лиц. Большинство нарушений было связано с выключением ближнего света фар, ездой без документов и отсутствием ремня безопасности. Некоторые водители не предоставляли пешеходам преимущество, ездили с переполненным салоном и останавливались в неположенном месте.