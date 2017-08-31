Омские маршрутки ездят по городу с техническими неисправностями
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 17:09, последнее обновление 31 августа 2017, 17:56  •  печать

Омские маршрутки ездят по городу с техническими неисправностями

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Омские автоинспекторы проверили техническое состояние общественного транспорта.

Вчера утром, 30 августа, сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Омску проверили техническое состояние пассажирского транспорта на конечных остановках. За несколько часов автоинспекторы проверили более 300 автобусов и маршруток. У 19 из них были найдены технические неисправности, при которых дальнейшая эксплуатация запрещена. Чаще всего в транспорте были неисправности тормозной и рулевой систем.

Сотрудники полиции остановили автобус ПАЗ на улице 2-й Солнечной, у которого нашли утечку воздуха из тормозных камер. 32-летний водитель был оштрафован на 500 рублей, а автобус перемещён на стоянку для ремонта. Такую же сумму придётся заплатить 38-летнему водителю автомобиля Toyota Hi Ace. При проверке авто был найден установленный дополнительный бампер.

Во время рейда полицейские возбудили более 100 административных дел, а в двух случаях - в отношении должностных лиц. Большинство нарушений было связано с выключением ближнего света фар, ездой без документов и отсутствием ремня безопасности. Некоторые водители не предоставляли пешеходам преимущество, ездили с переполненным салоном и останавливались в неположенном месте.

 

Теги  •  #видео #ГИБДД #рейд #транспорт #штраф

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Комментарии
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Злата Маркова  •  31 августа 2017, 19:44

Почаще бы так проверяли состояние общественного транспорта. Только вот сумма штрафа в 500 рублей просто смешная.

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Майя Соловьева  •  31 августа 2017, 18:40

Не удивляет количество ДТП с маршрутками при таких неисправностях. Возмущает безответственность водителей...

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Роман Орехов  •  31 августа 2017, 18:08

Чаще такие мероприятия нужны, тогда и перевозчики будут к ним готовы, а если для палки, то через неделю такой же итог будет на дорогах

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Светлана Владимирова  •  31 августа 2017, 17:30

Значит, новые ДТП не за горами. И ведь никто не будет предпринимать никаких мер.

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