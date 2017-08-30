Омичам предлагают выбрать самую "убитую" дорогу

Из 37 городских магистралей необходимо выбрать те, что нуждаются в срочном ремонте.

В официальной группе "Безопасные и качественные дороги Омск" в социальной сети "ВКонтакте" началось голосование за ремонт дорог в 2018 году. Омичам предложен предварительный список объектов, за которые предстоит проголосовать. Он составлен экспертами и специалистами дорожной отрасли региона по итогам обследования.

В список попали 37 дорог, нуждающихся в ремонте. Половина из них находится в Центральном округе Омска.

- Жители региона могут проголосовать за один из объектов в каждом округе города, а также указать свой вариант дороги, если улицы нет в списке, - сообщили в региональном Минстрое.

В последнем случае предложенная магистраль будет отремонтирована на сэкономленные средства или её ремонт запланируют в 2019 году. Голосование продлится до 9 сентября. Итоги опроса озвучат на общественных обсуждениях. Пока высказать своё мнение можно по дорогам Кировского и Советского округов.