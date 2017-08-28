В 2018 году в Омске планируют отремонтировать ещё 37 дорог
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 12:43, последнее обновление 28 августа 2017, 12:43  •  печать

В 2018 году в Омске планируют отремонтировать ещё 37 дорог

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Особое внимание при определении объектов будет уделяться восстановлению дорожного полотна на магистралях с интенсивным движением, а также ремонту проезжей части Комсомольского моста и путепроводов по улицам Кирова и Госпитальной.

В следующем году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", общая планируемая площадь отремонтированных автомагистралей должна составить около 900 тысяч квадратных метров. Это соизмеримо с объёмом работ, которые проводились в 2016 и 2017 годах.

При выборе дорожных объектов в первую очередь кроме технического состояния дорожного покрытия, будут обращать внимание на количество мест концентрации ДТП. Также учитывается необходимость улучшения дорожных условий на аварийно-опасных участках дорожной сети и уменьшение доли дорог, работающих в часы пик в режиме перегрузки.

- Работа над повышением безопасности дорог в омской агломерации - это наша общая с региональным правительством задача. Горожане, уверен, видят, как много сделано за последние два года для приведения в нормативное состояние автомагистралей Омска. Это невозможно было бы сделать без постоянной поддержки губернатора Виктора Назарова. В 2018 году мы планируем выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия ещё 37 дорог, являющихся магистралями с интенсивным движением, в том числе ремонт проезжей части Комсомольского моста, путепроводов по улицам Кирова и Госпитальной, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Теги  •  #дороги #мэрия #ремонт #Сергей Фролов

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Комментарии
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Анна Соцкая  •  28 августа 2017, 13:03

Ремонт дорог это прекрасно, но главное чтобы работы были проведены качественно, а то подлатают некоторые участки и все.

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