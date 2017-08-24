Стало известно, чем будут кормить омских школьников в этом году
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 15:43, последнее обновление 24 августа 2017, 15:47  •  печать

Стало известно, чем будут кормить омских школьников в этом году

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Двухразовое питание в омских школах стоит в среднем около 120 руб.

В Омской области завершилась кампания по приёмке учебных заведений. Все общеобразовательные школы прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам и, по заключению экспертов, готовы к ведению образовательной, медицинской деятельности, а также к организации питания детей.

- Мы согласовали со всеми учреждениями цикличные меню. За последние годы охват горячим питанием школьников остаётся достаточно высоким -  порядка 85 % по области в целом. С позиции образования - организовать питание, с нашей позиции - обеспечить, чтобы это питание было безопасно, - сообщила начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Ирина Новикова - Меню физиологически полноценно. У нас есть регламентирующие правила, которые предъявляются к завтракам. Если это обед, то обязательно первое блюдо. Вторые блюда на обед это, как правило, мясные или рыбные, может быть допущена закуска. Если говорить о витаминизации, то витаминизируются у нас третье блюда: компоты, кисели.

По её словам, все блюда готовятся в школьных пищеблоках не более чем за два часа до подачи. Горячим питанием обеспечены 85 % учеников, остальные 15 % школьников либо не могут себе позволить обедать в школе, либо им не нравится то, что им предлагают. При этом стоимость школьного питания останется на уровне прошлого года: завтрак - 55-60 рублей, обед - 65-70 рублей.

Теги  •  #еда #питание #школа

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