Во всех омских школах появятся психологи
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 14:17  •  печать

Во всех омских школах появятся психологи

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Работать специалисты начнут уже с 1 сентября.

Как рассказала сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" директор городского департамента образования Екатерина Спехова, с 1 сентября во всех школах Омска будет введена ставка психолога. Нагрузка специалистов составит 40 часов в неделю.

- Министерство образования Омской области увеличило нам субсидию на заработную плату для этих специалистов, и с 1 сентября мы готовы ввести эти ставки во всех образовательных учреждениях, - рассказала Екатерина Спехова. - С апреля мы уже начали подбор кадров. Какое будет число специалистов, я не могу сказать, но по крайней мере денежные средства у нас есть.

Отметим, что в прошлом учебном году педагоги-психологи работали в 112 школах из 153, многие из них трудились не на полную ставку.

Теги  •  #Екатерина Спехова #психолог #школа

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