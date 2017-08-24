На ремонт школьных бассейнов в Омске необходимо 200 млн рублей

Первого сентября свою работу должны начать более 700 школ Омска, из них только 70 имеют бассейны, но функционируют гидросооружения только в 32, ещё 38 бассейнов остаются в нерабочем состоянии. Об этом сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" рассказала директор департамента образования администрации Омска Екатерина Спехова.

Ремонт одного бассейна обходится в 6 млн рублей. Если их более 30, то это примерно 180-200 млн рублей нужно на восстановление всех бассейнов. В настоящие время у нас нет средств, а когда они появляются, то в первую очередь мы обращаем внимание на кровли школ, санитарные условия. С каждым годом количество детей в школах увеличивается, нам необходимо открывать больше санитарных узлов, чтобы предоставлять им комфортные условия.