Работать в омские школы пришли 200 выпускников вузов

Как рассказали сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа", в Омской области в новом учебном году к работе приступят 1333 образовательных учреждений, 725 из которых - школы. За парты сядут 219 тыс. учеников, в том числе 25 тыс. - это первоклассники.

В этом году за трудоустройством в общеобразовательные учреждения обратились более 212 молодых специалистов - в основном это выпускники педагогического вуза, причём не только омского. Однако закрыть все вакансии всё равно пока не удалось. Из-за увеличения числа обучающихся потребность в учителях по-прежнему остаётся. Впрочем, из-за дополнительной нагрузки, которую педагоги берут на себя, говорить об острой нехватке педагогов не приходится.

Непосредственно в Омске будут обучаться 112 тыс. несовершеннолетних. Вновь ожидается прирост в первые классы - 13 562 первоклассника. По сравнению с прошлым учебным годом их число увеличилось чуть более чем на 500 человек. Но мы были подготовлены, и ОмГПУ как раз выпускал и бакалавров, и магистров уже по начальному образованию, поэтому мы смогли укомплектовать кадрами начальные классы, - рассказала директор департамента образования администрации Омска Екатерина Спехова. - Кадровая проблема всё равно остаётся, и мы надеемся, что порядка 350 молодых педагогов придут к нам до 1 сентября.

Что касается заработной платы молодых педагогов, то она, по словам Спеховой, зависит от их квалификации и нагрузки, а также от стажа работы. "Среднюю по региону мы выполняем", - заверила она.

Фото: Илья Петров