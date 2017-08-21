Омский суд признал законным отказ в изготовлении шампуня с гей-символикой

В ноябре прошлого года омичка Юлия Кудряшова обратилась в компанию "СБ-Евразия", занимающуюся изготовлением и продажей шампуней в подарочной упаковке. Девушка сама разработала дизайн этикетки. Получив согласие и обсудив количество, стоимость и сроки исполнения заказа, она отправила макет этикетки, который снабдила радужным флагом. Но получила отказ от исполнителя заказа. Как полагает Юлия, основанием стала ссылка компании на так называемый "закон о пропаганде".

Заказчица обратилась в мировой суд с требованием защитить её потребительские права, обязав "СБ-Евразия" изготовить партию продукции и взыскать компенсацию морального вреда в размере 5000 руб. Суд встал на сторону предпринимателей.

Коллег-судей поддержали и в апелляционной инстанции. Первомайский районный суд Омска оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кудряшовой. В судах обоих инстанций посчитали, что письменный договор между истцом и ответчиком заключён не был. Это и послужило основанием для отказа в удовлетворении иска. Адвокат омички подал кассационную жалобу.