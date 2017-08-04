Омич, не взявший на работу гея, выплатит ему 30 тысяч рублей

Именно в такую сумму суд оценил моральные страдания молодого человека, которого не приняли на работу в магазин спортивного питания из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Первомайском районном суде закончилось разбирательство между Эдуардом Мырой и директором магазина спортивного питания "Хардкор" Андреем Чистяковым. Сегодня, 4 августа, судья Первомайского районного суда Омска Ольга Сахнова постановила выплатить Эдуарду Мыре компенсацию в размере 30 тыс. руб.

Напомним, конфликт между омским предпринимателем и молодым человеком произошёл ещё весной. Эдуард пришёл устраиваться продавцом в магазин спортивного питания, принадлежащий ООО "Хардкор". Но парню в трудоустройстве отказали из-за его сексуальной ориентации и предоставили письменный ответ, сославшись на статью 64 Трудового кодекса России и на так называемый "закон о пропаганде". Потенциальному работнику сообщили, что работодатель не имеет "морального и законного права" принять его на работу.

- Я уточнил у Эдуарда, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. На что получил утвердительный ответ. Отказ всё-таки вызван лучшими побуждениями. Учитывая клиентуру нашего магазина, работать у нас будет небезопасно, - отметил Андрей Чистяков.

После того, как получить должность не удалось, Эдуард обратился в суд. Он требовал выплатить ему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и принять на работу, а также выплатить зарплату. Но суд удовлетворил лишь требование о выплате компенсации, снизив её до 30 тысяч рублей. В остальном истцу отказано. Решение суда не вступило в законную силу.