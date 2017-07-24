Омский предприниматель объяснил суду, почему отказался принимать на работу гея

Сегодня, 24 июля, в Первомайском районном суде Омска состоялось первое заседание по иску Эдуарда Мыры к ООО "Хардкор". Ожидаемо, молодой человек в суд не явился. Вместо него был представитель, который от общения с прессой отказался. Зато лично в суд пришёл сам работодатель – директор ООО "Хардкор" Андрей Чистяков.
Напомним, конфликт между омским предпринимателем и Эдуардом Мырой произошёл ещё весной. Эдуард пришёл устраиваться продавцом в магазин спортивного питания, принадлежащий ООО "Хардкор". Но парню в трудоустройстве отказали и предоставили письменный ответ, сославшись на статью 64 Трудового кодекса России и на так называемый "закон о пропаганде". Молодому человеку сообщили, что работодатель не имеет "морального и законного права" принять его на работу. Отстаивать свои трудовые права несостоявшийся продавец решил в суде.
- Мы мирно, спокойно пообщались. У него опыта в продажах спортивного питания вообще нет. Раньше парень работал продавцом женской одежды. Кроме того, он слишком худощавый. Сами понимаете, для магазина спортивного питания как-то странновато. Спортом он не занимается, - говорит Андрей. – Я уточнил у Эдуарда, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. На что получил утвердительный ответ. Отказ всё-таки вызван лучшими побуждениями. Учитывая клиентуру нашего магазина, работать у нас будет небезопасно.
Директор "Хардкора" также подчеркнул, что отказ писала его сестра, работавшая на тот момент руководителем отдела кадров.
- Конечно отказ весьма эмоционален. Но со мной он согласован не был, я оказался не в курсе того, что было в нём написано, - добавил Андрей Чистяков.
Но за действие сестры всё-таки отвечать придётся руководству спортивного магазина. По словам директора, Эдуард требует восстановить его на работе и выплатить компенсацию. Продавцом сейчас трудится жена Андрея. Чтобы избежать конфликтов с работниками в будущем, супруги решили работать семейным подрядом.
Заседание суда отложено. Директору предприятия необходимо предоставить суду документы, которые помогут разрешить спор.
Для отказа часто достаточно отсутствие опыта. Явная дискриминация прав.
Чистой воды дискриминация прав. А значит, моральный ущерб - очевиден. Надеюсь, суд будет беспристрастным.
"Я уточнил у Эдуарда, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации." а чо эт ему так интересна секс-ориентация парня?)) и какая пропаганда вообще? несовершеннолетним спорт-питание продавать нельзя, их по сути и в лавке этой быть не должно в качестве покупателей... лавочник - гомофоб и мракобес.