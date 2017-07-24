Омский предприниматель объяснил суду, почему отказался принимать на работу гея

За отказ в трудоустройстве продавцом в магазин спортивного питания молодой человек попросил от потенциального работодателя выплатить компенсацию.

Сегодня, 24 июля, в Первомайском районном суде Омска состоялось первое заседание по иску Эдуарда Мыры к ООО "Хардкор". Ожидаемо, молодой человек в суд не явился. Вместо него был представитель, который от общения с прессой отказался. Зато лично в суд пришёл сам работодатель – директор ООО "Хардкор" Андрей Чистяков.

Напомним, конфликт между омским предпринимателем и Эдуардом Мырой произошёл ещё весной. Эдуард пришёл устраиваться продавцом в магазин спортивного питания, принадлежащий ООО "Хардкор". Но парню в трудоустройстве отказали и предоставили письменный ответ, сославшись на статью 64 Трудового кодекса России и на так называемый "закон о пропаганде". Молодому человеку сообщили, что работодатель не имеет "морального и законного права" принять его на работу. Отстаивать свои трудовые права несостоявшийся продавец решил в суде.

- Мы мирно, спокойно пообщались. У него опыта в продажах спортивного питания вообще нет. Раньше парень работал продавцом женской одежды. Кроме того, он слишком худощавый. Сами понимаете, для магазина спортивного питания как-то странновато. Спортом он не занимается, - говорит Андрей. – Я уточнил у Эдуарда, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. На что получил утвердительный ответ. Отказ всё-таки вызван лучшими побуждениями. Учитывая клиентуру нашего магазина, работать у нас будет небезопасно.

Директор "Хардкора" также подчеркнул, что отказ писала его сестра, работавшая на тот момент руководителем отдела кадров.

- Конечно отказ весьма эмоционален. Но со мной он согласован не был, я оказался не в курсе того, что было в нём написано, - добавил Андрей Чистяков.

Но за действие сестры всё-таки отвечать придётся руководству спортивного магазина. По словам директора, Эдуард требует восстановить его на работе и выплатить компенсацию. Продавцом сейчас трудится жена Андрея. Чтобы избежать конфликтов с работниками в будущем, супруги решили работать семейным подрядом.

Заседание суда отложено. Директору предприятия необходимо предоставить суду документы, которые помогут разрешить спор.