Омский предприниматель объяснил суду, почему отказался принимать на работу гея
Общество  •  24 июля 2017, 12:13, последнее обновление 24 июля 2017, 12:38  •  печать

Омский предприниматель объяснил суду, почему отказался принимать на работу гея

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За отказ в трудоустройстве продавцом в магазин спортивного питания молодой человек попросил от потенциального работодателя выплатить компенсацию. 

Сегодня, 24 июля, в Первомайском районном суде Омска состоялось первое заседание по иску Эдуарда Мыры к ООО "Хардкор". Ожидаемо, молодой человек в суд не явился. Вместо него был представитель, который от общения с прессой отказался. Зато лично в суд пришёл сам работодатель – директор ООО "Хардкор" Андрей Чистяков.

Напомним, конфликт между омским предпринимателем и Эдуардом Мырой произошёл ещё весной. Эдуард пришёл устраиваться продавцом в магазин спортивного питания, принадлежащий ООО "Хардкор". Но парню в трудоустройстве отказали и предоставили письменный ответ, сославшись на статью 64 Трудового кодекса России и на так называемый "закон о пропаганде". Молодому человеку сообщили, что работодатель не имеет "морального и законного права" принять его на работу. Отстаивать свои трудовые права несостоявшийся продавец решил в суде.

- Мы мирно, спокойно пообщались. У него опыта в продажах спортивного питания вообще нет. Раньше парень работал продавцом женской одежды. Кроме того, он слишком худощавый. Сами понимаете, для магазина спортивного питания как-то странновато. Спортом он не занимается, - говорит Андрей. – Я уточнил у Эдуарда, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.  На что получил утвердительный ответ. Отказ всё-таки вызван лучшими побуждениями. Учитывая клиентуру нашего магазина, работать у нас будет небезопасно.

Директор "Хардкора" также подчеркнул, что отказ писала его сестра, работавшая на тот момент руководителем отдела кадров.

- Конечно отказ весьма эмоционален. Но со мной он согласован не был, я оказался не в курсе того, что было в нём написано, - добавил Андрей Чистяков.

Но за действие сестры всё-таки отвечать придётся руководству спортивного магазина. По словам директора, Эдуард требует восстановить его на работе и выплатить компенсацию. Продавцом сейчас трудится жена Андрея. Чтобы избежать конфликтов с работниками в будущем, супруги решили работать семейным подрядом.

Заседание суда отложено. Директору предприятия необходимо предоставить суду документы, которые помогут разрешить спор.

Теги  •  #спортивное питание #суд #трудовой кодекс

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  24 июля 2017, 15:26

Для отказа часто достаточно отсутствие опыта. Явная дискриминация прав.

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soveren11 Эксквайр  •  24 июля 2017, 14:23

Чистой воды дискриминация прав. А значит, моральный ущерб - очевиден. Надеюсь, суд будет беспристрастным.

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Алексей Люксембург  •  24 июля 2017, 13:41

"Я уточнил у Эдуарда, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации." а чо эт ему так интересна секс-ориентация парня?)) и какая пропаганда вообще? несовершеннолетним спорт-питание продавать нельзя, их по сути и в лавке этой быть не должно в качестве покупателей... лавочник - гомофоб и мракобес.

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