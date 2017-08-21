В омской колонии обнаружили чуму свиней
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 14:48, последнее обновление 21 августа 2017, 16:13  •  печать

В омской колонии обнаружили чуму свиней

Автор:

Под карантин из-за чумы свиней попадут территории двух омских исправительных колоний.

Региональные власти готовятся ввести карантин из-за чумы свиней на новых территориях. Судя по проекту указу губернатора, устанавливающего ограничительные мероприятия из-за опасного вируса, в Омске обнаружена новая вспышка чумы - в исправительной колонии № 8. Как сообщает областное правительство, положительные результаты при исследовании проб крови павших свиней здесь были зафиксированы 20 августа. До 20 сентября этого года в колонии введут карантин.  Добавим, пенитенциарное учреждение находится по адресу Красноярский тракт, 64. Напомним, до недавнего времени наказание здесь отбывали экс-директор НПО "Мостовик" Олег Шишов, вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург.

Также в первую угрожаемую зону по чуме свиней попали исправительная колония № 7 (она находится по адресу Доковский проезд, 6), Пушкинское сельское поселение Омского района, Советский округ - на юге - правый берег Иртыша, на востоке - от правого берега Иртыша вдоль ул. Заозёрной, Красноярский тракт до пересечения с пр. Губкина, на севере - от пересечения пр. Губкина с Красноярским трактом до границ посёлка Николаевка, на западе - вдоль границ посёлка Николаевка до правого берега Иртыша.

Кроме того, до 27 августа на этих территориях будет произведено изъятие и уничтожение свиней. Под эти санкции попадёт также исправительная колония № 3.

Добавим, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на территории десяти районов Омской области, в том числе и в Омске. Губернатором Виктором Назаровым объявлен режим ЧС.

Теги  •  #Виктор Назаров #колония #указ #чума

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
soveren11 Эксквайр  •  21 августа 2017, 16:13

Да уж, количество районов, в которых зафиксированы вспышки АЧС, не внушает оптимизма. Конечно, свинина, которой в результате принимаемых мер, потеряет область, вероятно, будет замещена за счёт поставок из других областей. Но это, однозначно, означает рост цены, ничего хорошего в этом нет.

Ответить
Наталья Стаценко  •  21 августа 2017, 16:41

Или копейку выгадывать, или здоровье беречь... Но что-то чума разыгралась именно во время санкций. Вам это не кажется странным?

Ответить
Виктор Монин  •  21 августа 2017, 18:17

При чем здесь санкции? Эта самая чума уже несколько лет гуляет по территории России.

Ответить
Елена Соколова  •  21 августа 2017, 17:17

Если и кажется странным, говорить без доказательств нет оснований. Беда, конечно, убытки большие.

Ответить
Последние новости
Дипломата из Омска назначили новым послом России в США  •  вчера, 20:34
Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты  •  вчера, 17:54  •   1
"Снимок" омского режиссёра уехал покорять столицу  •  вчера, 16:00
Омский следователь, попавшийся на получении взятки от столичного адвоката, пойдёт под суд  •  вчера, 15:42
Как отметить День флага в Омске: список мероприятий  •  вчера, 15:11
ДТП на ул. Герцена парализовало движение в сторону Амурского посёлка  •  вчера, 12:44
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400