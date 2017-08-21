В омской колонии обнаружили чуму свиней

Региональные власти готовятся ввести карантин из-за чумы свиней на новых территориях. Судя по проекту указу губернатора, устанавливающего ограничительные мероприятия из-за опасного вируса, в Омске обнаружена новая вспышка чумы - в исправительной колонии № 8. Как сообщает областное правительство, положительные результаты при исследовании проб крови павших свиней здесь были зафиксированы 20 августа. До 20 сентября этого года в колонии введут карантин. Добавим, пенитенциарное учреждение находится по адресу Красноярский тракт, 64. Напомним, до недавнего времени наказание здесь отбывали экс-директор НПО "Мостовик" Олег Шишов, вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург.

Также в первую угрожаемую зону по чуме свиней попали исправительная колония № 7 (она находится по адресу Доковский проезд, 6), Пушкинское сельское поселение Омского района, Советский округ - на юге - правый берег Иртыша, на востоке - от правого берега Иртыша вдоль ул. Заозёрной, Красноярский тракт до пересечения с пр. Губкина, на севере - от пересечения пр. Губкина с Красноярским трактом до границ посёлка Николаевка, на западе - вдоль границ посёлка Николаевка до правого берега Иртыша.

Кроме того, до 27 августа на этих территориях будет произведено изъятие и уничтожение свиней. Под эти санкции попадёт также исправительная колония № 3.

Добавим, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на территории десяти районов Омской области, в том числе и в Омске. Губернатором Виктором Назаровым объявлен режим ЧС.