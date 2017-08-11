Омские чиновники потребовали от главы Россельхознадзора опровержения 

Правительство Омской области направило в адрес Россельхознадзора РФ запрос с просьбой разъяснить слова главы ведомства о якобы умышленном сокрытии фактов африканской чумы свиней в регионе.

Правительство Омской области в ответ на заявление главы федерального Россельхознадзора Сергея Данкверта отправило в адрес ведомства письмо с просьбой указать конкретные факты сокрытия АЧС, а если таковых нет, то опровергнуть сделанное ранее заявление. Напомним, высказывание федерального чиновника 9 августа разметил сайт РБК. Он якобы заявил изданию о том, что омские власти 1,5 месяца скрывали факты АЧС в регионе.

В направленном в Россельхознадзор РФ обращении от омских властей отмечается, что все службы, отвечающие за противоэпизоотическую безопасность в регионе, квалифицированно подготовлены к подобным ситуациям и действуют строго в соответствии с разработанными инструкциями.

- Это, в частности, 18 июля 2017 года на межрегиональном совещании в Омске подтвердил директор департамента ветеринарии Минсельхоза России Владимир Шевкопляс, отметивший слаженность действий омских специалистов при ликвидации очага АЧС. Он подчеркнул грамотный подход при регулировании потоков движения транспорта и межведомственном взаимодействии, - объясняет позицию облправительства "Омскрегион".

В письме также отмечается, что любое сокрытие фактов появления очагов АЧС, в особенности государственным органом власти, является преступным действием и требует серьёзных доказательств. Речь может идти только о сокрытии заражения АЧС владельцами личных подворий.