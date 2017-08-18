В Калачинске отменили День города из-за появления чумы свиней
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 16:26, последнее обновление 18 августа 2017, 16:51  •  печать

В Калачинске отменили День города из-за появления чумы свиней

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В Омской области обнаружен новый эпизоотический очаг африканской чумы свиней (АЧС).

Заболевшие животные обнаружены на личном подворье на станции Валерино Калачинского района. Сейчас формируется комиссия по отчуждению свиней в границах первой угрожаемой зоны, в которую помимо Валерино входят сёла Новый Свет, Сорочино, Глуховка, деревни Ясная Поляна, Таволжанка, Петровка, а также трёх железнодорожных остановочных пунктов в районе.

Сегодня подготовлен проект указа губернатора Омской области Виктора Назарова о введении карантина на территории Калачинского района. До середины сентября введён запрет продажи, убоя и перемещения животных, отгрузки местных продуктов животноводства, охоты, а также въезда на территорию людей, не задействованных в ликвидации заболевших животных.

При этом карантин повлияет и на планы по празднованию Дня города в Калачинске. Как сообщает издание "Калачинск-инфо", праздничные массовые мероприятия, которые должны были состоятся 19-20 августа, отменены.

Теги  •  #Калачинский район #карантин #чума

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