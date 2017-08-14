Ветеринары: Омская область из-за АЧС несёт миллиард убытков

По словам начальника пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области Юрия Шмидта, карантин при обнаружении вируса африканской чумы свиней составляет год - "это биолого-социальная чрезвычайная ситуация".

Как заявил в интервью РБК начальник пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области, сейчас коммерсанты из других регионов боятся покупать омскую свинину, "несмотря на все предосторожности".

- Крупные игроки на рынке оборота свинины, в том числе Беларусь, Казахстан, не рискуют сегодня закупать продукцию из Омска, <...> потому что мясо может быть безопасным, но то, на чём оно приехало, может быть опасным, - пояснил Юрий Шмидт.

По его словам, АЧС имеет не только зоосанитарную, но и экономическую сторону. Карантин при обнаружении вируса составляет год.

Люди, лишившиеся скота, который они выращивали на продажу, год они не имеют права заниматься свиноводством. Люди не просто теряют работу, они теряют смысл существования. Это биолого-социальная чрезвычайная ситуация. На сегодняшний день, по самым скромным подсчётам, Омская область уже несёт один миллиард убытков в прямом и косвенном выражении, - сказал Юрий Шмидт.

Напомним, в минувшую субботу, 12 августа, в регионе был зафиксирован новый случай гибели свиньи от АЧС - в селе Тавричанка Любинского района.