СМИ: Чума в Омской области началась с фермы бывшего главы сельхозкомитета

Журналисты газеты "Четверг" побывали в селе Верблюжье Саргатского района Омской области и выяснили, откуда начала распространяться АЧС. Как выяснилось, хозяином подворья является бывший чиновник, экс-председатель комитета сельского хозяйства администрации Саргатского района Виктор Фиксель, который "появляется тут нечасто". По данным журналистов, семья бывшего руководителя сельским хозяйством района переехала в Казахстан, а за фермой присматривали наёмные рабочие. "Саргатские ветеринары вспомнили, что на подворье Фикселя ещё по весне их никто не пустил. Соответственно, жившие там свиньи, коровы, лошади, овцы и птица остались без планового осмотра и вакцинации", - пишет газета.

По неподтверждённой пока информации, фермер приобрёл поросят на сайте бесплатных объявлений. По данным Россельхознадзора, позже Фиксель продал нескольких поросят без документов в соседнюю Новоархангеловку Любинского района. Через некоторое время на обоих подворьях произошла вспышка АЧС. В Следственном управлении СК РФ по Омской области изданию пояснили, что в июле было возбуждено уголовное дело по части первой ст. 249 УК РФ (Нарушение ветеринарных правил...) в отношении неустановленных лиц. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.