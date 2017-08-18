СМИ: Чума в Омской области началась с фермы бывшего главы сельхозкомитета
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 15:52, последнее обновление 18 августа 2017, 15:57  •  печать

СМИ: Чума в Омской области началась с фермы бывшего главы сельхозкомитета

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Журналистам удалось выяснить личность фермера, на подворье которого началось заболевание африканской чумой свиней - им оказался экс-председатель комитета сельского хозяйства администрации Саргатского района Виктор Фиксель, которому теперь может грозить тюрьма.

Журналисты газеты "Четверг" побывали в селе Верблюжье Саргатского района Омской области и выяснили, откуда начала распространяться АЧС. Как выяснилось, хозяином подворья является бывший чиновник, экс-председатель комитета сельского хозяйства администрации Саргатского района Виктор Фиксель, который "появляется тут нечасто". По данным журналистов, семья бывшего руководителя сельским хозяйством района переехала в Казахстан, а за фермой присматривали наёмные рабочие. "Саргатские ветеринары вспомнили, что на подворье Фикселя ещё по весне их никто не пустил. Соответственно, жившие там свиньи, коровы, лошади, овцы и птица остались без планового осмотра и вакцинации", - пишет газета.

По неподтверждённой пока информации, фермер приобрёл поросят на сайте бесплатных объявлений. По данным Россельхознадзора, позже Фиксель продал нескольких поросят без документов в соседнюю Новоархангеловку Любинского района. Через некоторое время на обоих подворьях произошла вспышка АЧС. В Следственном управлении СК РФ по Омской области изданию пояснили, что в июле было возбуждено уголовное дело по части первой ст. 249 УК РФ (Нарушение ветеринарных правил...) в отношении неустановленных лиц. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #свинья #чиновник #чума

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