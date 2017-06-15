Территорию возле "Эрмитаж-Сибирь" благоустроят к сентябрю

На территории улицы Музейной завершается перекладка инженерных коммуникаций, после чего подрядчик приступит к благоустройству территории. Обновлённая улица свяжет здание "Эрмитаж-Сибири" с Любинским проспектом.

Согласно проекту, на территории, примыкающей к музейному комплексу, появятся малые архитектурные формы, лавочки и освещение. Пешеходную зону планируется выложить тротуарной плиткой, а в центре улицы будет установлен памятный знак, посвящённый знаменитым путешественникам и естествоиспытателям. Вместо старых насаждений на бульваре будет высажено более сотни новых деревьев и кустарников: голубые ели, туя, барбарис, калина, кизильник и гортензия. Оставшуюся площадь, более тысячи квадратных метров, засеют газонной травой.

Напомним, обновлённое столетнее здание "Саламандры" станет новым корпусом музея имени Михаила Врубеля и примет культурно-образовательный центр "Эрмитаж-Сибирь". После всех реставрационных работ у памятника архитектуры 1913-1914 годов постройки должен появиться четвёртый этаж и используемое чердачное помещение. Центральный вход с улицы Музейной сохранится как главный вход в здание на уровне второго этажа. На первом этаже запроектированы зрительный зал на 50 мест с комнатой звукового и осветительного оборудования, кладовая, фойе для зрителей, буфет. На третьем этаже расположится выставочный зал современной графики, на четвёртом - студенческий и детский информационные центры. Здесь планируется размещение экспозиций Эрмитажа, а также создание образовательного центра для изучения культуры и искусства.