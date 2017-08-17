В Минкультуры РФ подтвердили интерес силовиков к ведомству из-за дела омской "Саламандры"

В министерстве культуры РФ прокомментировали ситуацию с приходом в ведомство силовиков: обыска не было, однако проводились следственные мероприятия "в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц правительства Омской области".

Как сообщает РИА "Новости", накануне вечером пресс-служба федерального Минкультуры прокомментировала информацию о визите в ведомство силовиков. По информации Минкультуры, в понедельник "сотрудники Следственного комитета России действительно посетили кабинет исполняющего обязанности директора Департамента инвестиций и имущества Максима Кононова, однако постановление на обыск не выносилось". В пресс-службе уточнили, что "следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц правительства Омской области, возбуждённого из-за недобросовестных действий по контракту на реконструкцию здания страхового товарищества "Саламандра" на Музейной улице в Омске".

Напомним, в 2015 г., когда заключался контракт на реставрацию в Омске здания страхового товарищества "Саламандра", куда должен был переехать музей имени Врубеля, Максим Кононов возглавлял отдел капстроительства департамента управления имуществом и инвестполитики федерального министерства культуры. Деньги на реконструкцию также выделял федеральный Минкульт, подряд получила компания ООО "СтройИнвестКомплект" из Санкт-Петербурга. Подрядчик упел получить более 14 млн рублей, однако здание так и не было реконструировано, музей имени Врубеля по-прежнему находится в старом здании. В отношении курировавшего реконструкцию омского вице-губернатора Станислава Гребенщикова было возбуждено уголовное дело по части второй ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Делом занимается пятое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Новосибирске.

В Минкультуры подчеркнули, что "представители Минкультуры России не находятся под подозрением и фигурантами этого уголовного дела не являются". Сам Максим Кононов находится на рабочем месте, "претензий к нему у СК нет". "Кроме того, господин Кононов никогда не имел отношения к строительному бизнесу, а растиражированный в ряде СМИ доход в 51 млн рублей по итогам 2015 года был получен за счёт продажи принадлежавшей ему недвижимости, что зафиксировано в поданной им декларации о доходах", - разъяснили в Минкультуры. В ведомстве также отметили, что чиновники "оказывают необходимое содействие следствию".