На улице Ленина доделывают ливнёвку и готовят гранитное мощение

Генподрядчик рассказал о ходе работ на центральной улице Омска.

На улице Ленина продолжаются благоустроительные работы, которые должны завершиться осенью. Сейчас там готовится основание для мощения тротуаров гранитной плиткой. Чтобы уложиться в график, привлечена дополнительная бригада.

В данный момент завершаются работы по строительству системы ливневой канализации, переустройству сетей связи. Продолжаются электротехнические работы на силовых линиях, устанавливаются опоры наружного освещения, - рассказал сегодня замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

В финальной части благоустроительных работ будет заменён верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги.