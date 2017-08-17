На улице Ленина доделывают ливнёвку и готовят гранитное мощение
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 12:31, последнее обновление 17 августа 2017, 14:14  •  печать

На улице Ленина доделывают ливнёвку и готовят гранитное мощение

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Генподрядчик рассказал о ходе работ на центральной улице Омска.

На улице Ленина продолжаются благоустроительные работы, которые должны завершиться осенью. Сейчас там готовится основание для мощения тротуаров гранитной плиткой. Чтобы уложиться в график, привлечена дополнительная бригада.

В данный момент завершаются работы по строительству системы ливневой канализации, переустройству сетей связи. Продолжаются электротехнические работы на силовых линиях, устанавливаются опоры наружного освещения, - рассказал сегодня замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

В финальной части благоустроительных работ будет заменён верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги.

Теги  •  #благоустройство #дороги #ИдеалСтрой #Павел Черняк #улица Ленина

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