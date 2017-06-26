Бывшему проректору ОмГУ дали 4 года колонии за недостроенный корпус

Бывший проректор ОмГУ Владимир Домрачев, которого признали виновным в особо крупном мошенничестве, получил четыре года колонии общего режима, но сразу же был амнистирован.

Сегодня, 26 июня, в Омске вынесли приговор 61-летнему экс-проректору ОмГУ имени Достоевского Владимиру Домрачёву. Его признали виновным по статье УК - 165 ч. 2 п. "б" - "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", но без признаков хищения. Он получил четыре года колонии общего режима, однако от отбывания наказания его освободили в связи с актом амнистии по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пользу госуниверситета с Домрачева будут взысканы 136 млн рублей в качестве компенсации причинённого им ущерба. Об этом сообщает "Новый Омск".

Напомним, по версии следствия, в течение трёх лет по предварительному сговору с лицами, в том числе из ряда руководителей подрядной организации ООО "МосОблСпортСтрой", Домрачев подписывал акты выполненных работ по строительству главного корпуса университета на улице Фрунзе. В результате подрядчику из федерального бюджета было необоснованно выплачено более 136 миллионов рублей за фактически не выполненные работы.