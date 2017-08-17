Сегодня на Омск обрушится гроза и ливень

Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, сегодня, 17 августа, в Омской области местами ожидается небольшой дождь и гроза, в отдельных районах порывистый ветер. Днём температура воздуха составит до +20…+25°.

Завтра, 18 августа, немного похолодает, пройдёт небольшой дождь. Ночью будет не более +7…+12°, днём воздух прогреется до +17. В субботу осадков не ожидается, но ночная температура опустится до +4…+9°. Днём потеплеет до +18…+23°. В воскресенье, 20 августа, сохранится тёплая погода, но пройдёт небольшой дождь.

Впрочем, конец августа порадует омичей по-настоящему жаркой погодой. "С понедельника в результате роста атмосферного давления вероятность осадков меньше, но местами по области вероятен кратковременный дождь с грозой, температура воздуха начнёт постепенно повышаться, и к концу периода воздух прогреется до +22…+26°", - сообщили синоптики.