Сегодня на Омск обрушится гроза и ливень
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 10:19, последнее обновление 17 августа 2017, 10:54  •  печать

Сегодня на Омск обрушится гроза и ливень

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Сильный дождь ожидается в ближайшие часы.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, сегодня, 17 августа, в Омской области местами ожидается небольшой дождь и гроза, в отдельных районах порывистый ветер. Днём температура воздуха составит  до +20…+25°.

Завтра, 18 августа, немного похолодает, пройдёт небольшой дождь. Ночью будет не более +7…+12°, днём воздух прогреется до +17. В субботу осадков не ожидается, но ночная температура опустится до +4…+9°. Днём потеплеет до +18…+23°. В воскресенье, 20 августа, сохранится тёплая погода, но пройдёт небольшой дождь.

Впрочем, конец августа порадует омичей по-настоящему жаркой погодой. "С понедельника в результате роста атмосферного давления вероятность осадков меньше, но местами по области вероятен кратковременный дождь с грозой, температура воздуха начнёт постепенно повышаться, и к концу периода воздух прогреется до +22…+26°", - сообщили синоптики.

Теги  •  #гроза #ливень #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии
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Злата Маркова  •  17 августа 2017, 11:51

Хочется, конечно, спокойной и теплой погоды, но понятно, что бывают и ливни с грозами. Главное, зонт не забыть или дома сидеть.

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