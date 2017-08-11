После заморозков в Омск вернётся тепло
Общество  •  11 августа 2017, 15:14, последнее обновление 11 августа 2017, 15:42  •  печать

После заморозков в Омск вернётся тепло

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После холодных выходных омичи ещё смогут насладиться по-летнему тёплой погодой.

В результате прохождения холодных фронтов в ближайшие дни в Омской области ожидается прохладная погода без существенных осадков. Температура воздуха сегодня ночью понизится до +2…+7°, при прояснениях в приземном слое (2-3 см от поверхности почвы) заморозки, утром возможен туман.

Завтра днём температура воздуха +13…+18°, а в воскресенье, 13 августа, она повысится до +17…+22°. Однако уже в начале следующей недели синоптики прогнозируют потепление: в понедельник, 14 августа, температура воздуха днём прогреется до +24 градусов.

- В результате роста атмосферного давления вероятность осадков меньше, но местами по области вероятен кратковременный дождь с грозой, температура воздуха начнёт постепенно повышаться и к концу периода воздух прогреется до +22…+26°, - сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода #потепление

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