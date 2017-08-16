Слоны в Иртыше обескуражили жителей омского пригорода
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 17:25, последнее обновление 16 августа 2017, 17:26  •  печать

Слоны в Иртыше обескуражили жителей омского пригорода

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Сегодня взорам сельчан предстала крайне необычная картина - два индийских слона, купающихся в сибирской реке.

В среду, 16 августа, сотрудники Омского цирка отвезли двух десятитонных слоних Дженни и Магду на водные процедуры. Купание прошло в Иртыше, рядом с посёлком Ачаир.

"Местные жители слегка обескуражены. Некоторые подумали, что теперь вместо белочек стали приходить слоны", - прокомментировала на своей странице Facebook директор омского цирка Елена Агафонова.

Дженни и Магда участвуют в шоу-программе, которая сейчас идёт в Омском цирке. В День города слоних можно было увидеть на прогулке по территории, прилегающей к цирку. Однако это далеко не все сибирские приключения индийских слонов. В декабре 2012 года Дженни и Магду везли в Омск из Новосибирска, и грузовик загорелся прямо на трассе в 40-градусный мороз. Спас животных сопровождавший их дрессировщик Сергей Гулевич.

Теги  •  #Елена Агафонова #Омский цирк #слон #фото

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Комментарии
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Анна Орлова  •  16 августа 2017, 18:43

После всех ужасов, которые пишут про цирки, приятно видеть, что не все так плохо - слоны и на свежем воздухе бывают, и купаются, и заботой не обделены.

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Kirill Kaledin  •  16 августа 2017, 18:03

Хотелось бы на это действо вживую посмотреть, мне с детства слоны нравятся))

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