Слоны в Иртыше обескуражили жителей омского пригорода

В среду, 16 августа, сотрудники Омского цирка отвезли двух десятитонных слоних Дженни и Магду на водные процедуры. Купание прошло в Иртыше, рядом с посёлком Ачаир.
"Местные жители слегка обескуражены. Некоторые подумали, что теперь вместо белочек стали приходить слоны", - прокомментировала на своей странице Facebook директор омского цирка Елена Агафонова.
Дженни и Магда участвуют в шоу-программе, которая сейчас идёт в Омском цирке. В День города слоних можно было увидеть на прогулке по территории, прилегающей к цирку. Однако это далеко не все сибирские приключения индийских слонов. В декабре 2012 года Дженни и Магду везли в Омск из Новосибирска, и грузовик загорелся прямо на трассе в 40-градусный мороз. Спас животных сопровождавший их дрессировщик Сергей Гулевич.
После всех ужасов, которые пишут про цирки, приятно видеть, что не все так плохо - слоны и на свежем воздухе бывают, и купаются, и заботой не обделены.
Хотелось бы на это действо вживую посмотреть, мне с детства слоны нравятся))