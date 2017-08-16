Слоны в Иртыше обескуражили жителей омского пригорода

В среду, 16 августа, сотрудники Омского цирка отвезли двух десятитонных слоних Дженни и Магду на водные процедуры. Купание прошло в Иртыше, рядом с посёлком Ачаир.

"Местные жители слегка обескуражены. Некоторые подумали, что теперь вместо белочек стали приходить слоны", - прокомментировала на своей странице Facebook директор омского цирка Елена Агафонова.

Дженни и Магда участвуют в шоу-программе, которая сейчас идёт в Омском цирке. В День города слоних можно было увидеть на прогулке по территории, прилегающей к цирку. Однако это далеко не все сибирские приключения индийских слонов. В декабре 2012 года Дженни и Магду везли в Омск из Новосибирска, и грузовик загорелся прямо на трассе в 40-градусный мороз. Спас животных сопровождавший их дрессировщик Сергей Гулевич.