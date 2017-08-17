Личным подворьям могут законодательно ограничить поголовье свиней
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 09:27, последнее обновление 17 августа 2017, 09:29  •  печать

Личным подворьям могут законодательно ограничить поголовье свиней

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Омская область может инициировать введение жёстких ограничений для подсобных хозяйств в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Накануне в Минсельхозе РФ прошло селекторное совещание с 15 регионами, где зафиксирована вспышка АЧС. В Омской области вирус распространяется быстро, поэтому ситуация здесь признана сложной. В 10 муниципальных районах отчуждено более 10 тысяч голов свиней.

Как сообщает правительственный портал "Омская губерния", первый зампредседателя правительства Омской области Андрей Новосёлов сообщил, что главная причина распространения инфекции - человеческий фактор. В связи с этим регион намерен выступить с инициативой закрепления в федеральном законодательстве предельной численности содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. "Если на подворьях большое поголовье, трудно обеспечить достойное содержание и контроль за животными", - отмечают в облправительстве.

Теги  •  #Андрей Новоселов #правительство #чума

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