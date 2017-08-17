9 % омичей испытывают ежедневный стресс на работе

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала Headhunter опросила сотрудников омских компаний с целью выяснить, как часто они испытывают стресс на работе. Так, напряжение в трудовые будни переживают 9 % опрошенных, у 45 % стресс возникает время от времени, а 12 % никогда испытывают этих проблем.

В основном чрезмерное нервное напряжение вызвано слишком большим объёмом работы (46 %), невыполнением сроков (39 %) и требованием работать в быстром темпе (30 %). Кроме того, причиной стресса может оказаться недовольство уровнем выполненных задач и ссоры с коллегами или начальством.

Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и более возрастные (старше 45 лет) более эмоционально устойчивые и к проблемам на работе относятся проще. Так называемые "зоны риска" также можно выявить и в профессиональных срезах, - говорится в сообщении компании.

Самыми неспокойными при этом оказались профессии, связанные со страхованием¸ а также профессии в сфере "Консультирование", "Закупки", "Управление персоналом" и "Туризм, гостиницы, рестораны". Менее всего подвержены душевному дисбалансу специалисты, работающие в сфере "рабочий персонал", в спортивной и фитнес-индустрии, а также в сфере безопасности и добычи сырья.

Снимать стресс в большинстве случаев помогает хобби и общение с друзьями и коллегами, впрочем, нередко в ход идут и более сильные средства, например, успокоительное и алкоголь.