9 % омичей испытывают ежедневный стресс на работе
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 09:44, последнее обновление 17 августа 2017, 09:51  •  печать

9 % омичей испытывают ежедневный стресс на работе

Автор:

Частая причина стресса - большой объём работы и невыполнение сроков.

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала Headhunter опросила сотрудников омских компаний с целью выяснить, как часто они испытывают стресс на работе. Так, напряжение в трудовые будни переживают 9 % опрошенных, у 45 % стресс возникает время от времени, а 12 % никогда испытывают этих проблем.

В основном чрезмерное нервное напряжение вызвано слишком большим объёмом работы (46 %), невыполнением сроков (39 %) и требованием работать в быстром темпе (30 %). Кроме того, причиной стресса может оказаться недовольство уровнем выполненных задач и ссоры с коллегами или начальством.

Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и более возрастные (старше 45 лет) более эмоционально устойчивые и к проблемам на работе относятся проще. Так называемые "зоны риска" также можно выявить и в профессиональных срезах, - говорится в сообщении компании.  

Самыми неспокойными при этом оказались профессии, связанные со страхованием¸ а также профессии в сфере "Консультирование", "Закупки", "Управление персоналом" и "Туризм, гостиницы, рестораны". Менее всего подвержены душевному дисбалансу специалисты, работающие в сфере "рабочий персонал", в спортивной и фитнес-индустрии, а также в сфере безопасности и добычи сырья.

Снимать стресс в большинстве случаев помогает хобби и общение с друзьями и коллегами, впрочем, нередко в ход идут и более сильные средства, например, успокоительное и алкоголь. 

Теги  •  #HeadHunter #опрос #работа #стресс

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
По восходящей. "Авангард" продолжает штамповать победы на Мемориале Блинова  •  сегодня, 09:40  •  
Футболисты "Иртыша" проиграли вторую игру подряд  •  сегодня, 08:59  •   1
В Омске грузовая "Газель" насмерть сбила пешехода  •  вчера, 20:41
На омском ликеро-водочном заводе "ОША" начались обыски  •  вчера, 14:27  •   1
ФСБ пришла с обысками в Минкульт РФ по делу реконструкции омской "Саламандры"  •  вчера, 13:54  •   1
Новосибирцы открыли в Омске два нелегальных клуба  •  вчера, 13:32  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400