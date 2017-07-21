Омским работающим пенсионерам немного повысят выплаты
Экономика  •  21 июля 2017, 21:35, последнее обновление 21 июля 2017, 21:38  •  печать

Омским работающим пенсионерам немного повысят выплаты

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С 1 августа произойдёт ежегодное повышение размеров пенсий тем, кто всё ещё работает.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, размер прибавки будет индивидуальной. Итоговая цифра зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за 2016 год. Максимальная прибавка составит 3 пенсионных балла, или от 214,23 руб. до 235,74 руб. На такую сумму смогут претендовать омичи, проработавшие весь прошлый год за зарплату не менее 20 тыс. руб. и уволившиеся до июня 2017 года, 

Добавим, что перерасчет произойдет в беззаявительном порядке для более 147 тысяч работающих пенсионеров.

Теги  •  #Пенсионный фонд #пенсия

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