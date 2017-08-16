Средняя зарплата омичей превысила 31 тысячу рублей

Данные об уровне жизни в регионе опубликовал Омскстат. По подсчётам статистиков, среднемесячная номинальная заработная плата омичей в июле составила 31 308 руб. За год, с июля 2016 года, этот показатель вырос на 5,7 %. При этом реальная зарплата жителей области, по оценкам специалистов, выросла за год лишь на 1,8 %.

Отмечается также сокращение числа безработных. Таковых в регионе на данный момент около 67,4 тыс. человек, но зарегистрировать свой статус в учреждениях службы занятости пожелали только 12 тыс. человек. За год безработица упала на 6,2 %.