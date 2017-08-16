Средняя зарплата омичей превысила 31 тысячу рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 11:18, последнее обновление 16 августа 2017, 11:21  •  печать

Средняя зарплата омичей превысила 31 тысячу рублей

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По сравнению с прошлым годом заработки жителей Омской области стали выше.

Данные об уровне жизни в регионе опубликовал Омскстат. По подсчётам статистиков, среднемесячная номинальная заработная плата омичей в июле составила 31 308 руб. За год, с июля 2016 года, этот показатель вырос на 5,7 %. При этом реальная зарплата жителей области, по оценкам специалистов, выросла за год лишь на 1,8 %.

Отмечается также сокращение числа безработных. Таковых в регионе на данный момент около 67,4 тыс. человек, но зарегистрировать свой статус в учреждениях службы занятости пожелали только 12 тыс. человек. За год безработица упала на 6,2 %.

Теги  •  #безработица #зарплата #Омскстат

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