Омский приют для животных теряет помещение из-за долгов

Питомцы приюта "Омские хвостики" рискуют оказаться на улице, если не будут погашены долги по аренде за землю.

О критической ситуации стало известно сегодня, 16 августа. Как рассказали в приюте, долг по арендным и коммунальным платежам составляет 65 тыс. руб., но на его погашение удалось собрать лишь чуть более 37,5 тыс. При этом арендодатель ждёт полного расчёта до сегодняшнего вечера. В противном случае приюту придётся покинуть обжитый участок.

"У нас хороший, подготовленный юристом договор на 5 лет. Но без оплаты аренды нам никакой договор не поможет! Мы проиграем любой суд, и в итоге пострадают животные, среди которых порядка 10 инвалидов и порядка 30 - старых. <...> Животных ждёт без приюта один конец", - говорят в "Омских хвостиках" и обращаются к горожанам с просьбой о финансовой помощи.

На попечении "Омских хвостиков" сейчас находится около двухсот животных. В приюте работает свой ветеринар, что позволяет снизить расходы на лечение подопечных. Кроме того, параллельно развивается ещё один благотворительный проект - строительство первого в Омске приюта для кошек "Кошкин дом".