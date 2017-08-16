ФСБ пришла с обысками в Минкульт РФ по делу реконструкции омской "Саламандры"

По информации федеральных СМИ, в минувший вторник вечером сотрудники ФСБ провели обыски в департаменте инвестиций и имущества министерства культуры РФ по делу о переезде омского музея имени Врубеля в новое здание. Оно так и не было реконструировано, хотя подрядчик успел получить более 14 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщает РБК, сотрудники ФСБ в Минкульте работали в кабинете начальника департамента инвестиций и имущества Максима Кононова. Ранее чиновник сам занимался строительным бизнесом, позже перешёл на госслужбу. В 2015 г., когда заключался контракт на реставрацию в Омске здания страхового товарищества "Саламандра", куда должен был переехать музей имени Врубеля, Кононов возглавлял отдел капстроительства департамента управления имуществом и инвестполитики федерального министерства культуры. Деньги на реконструкцию также выделял федеральный Минкульт, подряд получила компания ООО "СтройИнвестКомплект" из Санкт-Петербурга. Сам Максим Кононов, по данным РБК, по итогам 2015 г. стал богатейшим чиновником Минкульта, заработав 51 млн рублей. Сейчас Кононов также возглавляет рабочую группу по реставрации Выборга. В Минкульте РФ ситуацию пока не комментируют.

Напомним, переезд омского музея имени Врубеля сопровождался громким скандалом, а также отставкой и уголовным делом в отношении омского вице-губернатора Станислава Гребенщикова. По данным следствия, вице-губернатор, используя служебное положение, помог подрядчику в ходе реконструкции здания страхового общества "Саламандра" в центре Омска получить более 14 млн рублей из федерального бюджета. При этом чиновник заведомо знал, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Сам "СтройИнвестКомплект" сейчас признан банкротом. Дело, возбуждённое в отношении омского вице-губернатора по части второй ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), было передано в пятое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Новосибирске. Незадолго до появления информации об уголовном деле Станислав Гребенщиков заявлял о намерении баллотироваться на кресло мэра Омска.