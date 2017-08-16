На омском ликеро-водочном заводе "ОША" начались обыски

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЛВЗ "Оша" Андрея Аверченко. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году подозреваемый скрывал выручку предприятия от реализации пивных напитков. В бухгалтерских и налоговых документах выпуск и реализацию продукции он также не указывал. Таким образом, Аверченко уклонился от уплаты налогов на общую сумму 140,4 млн руб.

В настоящее время на предприятии и дома у подозреваемого проведены обыски и выемки, проводятся допросы и другие следственные действия. В приемной ЛВЗ "Оша" корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что не комментируют происходящее. Расследование продолжается.