На омском ликеро-водочном заводе "ОША" начались обыски
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 14:27, последнее обновление 16 августа 2017, 14:47  •  печать

На омском ликеро-водочном заводе "ОША" начались обыски

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В Омске гендиректора ЛВЗ "Оша" Андрея Аверченко подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЛВЗ "Оша" Андрея Аверченко. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году подозреваемый скрывал выручку предприятия от реализации пивных напитков. В бухгалтерских и налоговых документах выпуск и реализацию продукции он также не указывал. Таким образом, Аверченко уклонился от уплаты налогов на общую сумму 140,4 млн руб.

В настоящее время на предприятии и дома у подозреваемого проведены обыски и выемки, проводятся допросы и другие следственные действия. В приемной ЛВЗ "Оша" корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что не комментируют происходящее. Расследование продолжается.

Теги  •  #обыск #Оша #следственный комитет

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  16 августа 2017, 16:04

НЕхорошо кидать госбюджет - наконец-то начали шевелиться органы в отношении таких вот сокрывателей доходов! - другим будет пища для размышлений. А ведь неуплаченные налоги - это недофинансирование школ, больниц и т.п. - фактически это можно расценивать как убийства пациентов, например, не получившись вовремя лекарства из-за нехватки денег на их закупку.

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