Минсельхоз: Чума свиней пришла в Омскую область, скорее всего, из центральной России

Министерство сельского хозяйства продолжает поиски источника АЧС. Изначально рассматривалось три версии того, как в регион попала чума: завоз больных свиней или заражённых мясопродуктов, некачественный комбикорм и заражение от диких кабанов. Установлено, что кабаны в регионе здоровы.

Исследована львиная доля продукции, поступающей к нам из других регионов. Ищем ту ниточку, которая приведёт к источнику заноса. Все версии отработаны, осталась одна - занос вируса АЧС с продукцией свиноводства или сырьём. Вряд ли завезли целую машину мяса и продуктов. Скорее всего, население побывало где-то в неблагополучных районах - Саратовской области, Нижегородской, Псковской - привезли с собой гостинец - кусочек копчёности, сала, окорока. И так мог произойти разнос чумы по территории нашей области, - сообщил на сегодняшнем брифинге начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Добавим, что на сегодняшний день у населения отчуждено 9918 голов свиней в 75 населённых пунктах восьми районов Омской области.