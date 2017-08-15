В Омске закрывают карантинные посты по чуме
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 14:48, последнее обновление 15 августа 2017, 16:00  •  печать

В Омске закрывают карантинные посты по чуме

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В связи с улучшением эпизоотической обстановки в городе решено отказаться от дезинфицирующего оборудования.

Ситуацию с распространением африканской чумы свиней (АЧС) рассматривали на сегодняшнем заседании специальной комиссии. Как было доложено, с сегодняшнего дня начнётся демонтаж дезбарьеров, установленных в трёх микрорайонах Советского округа Омска. Напомним, этот округ относился к первой угрожаемой зоне.

На сегодняшний день на территории Омской области зафиксированы 22 эпизоотических очагов. Чуму обнаружили в Омском, Любинском, Саргатском, Кормиловском, Оконешниковском, Горьковском, Таврическом, Тюкалинском, Нижнеомском районах. На въездах в населённые пункты работает 21 карантинный пост. Специалисты взяли 1345 проб мяса и мясопродуктов, положительными оказались 86 проб. С личных подворий отчуждено 9918 голов свиней в 75 населённых пунктах.

Теги  •  #карантин #свинья #чума

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