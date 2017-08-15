В Омске закрывают карантинные посты по чуме

В связи с улучшением эпизоотической обстановки в городе решено отказаться от дезинфицирующего оборудования.

Ситуацию с распространением африканской чумы свиней (АЧС) рассматривали на сегодняшнем заседании специальной комиссии. Как было доложено, с сегодняшнего дня начнётся демонтаж дезбарьеров, установленных в трёх микрорайонах Советского округа Омска. Напомним, этот округ относился к первой угрожаемой зоне.

На сегодняшний день на территории Омской области зафиксированы 22 эпизоотических очагов. Чуму обнаружили в Омском, Любинском, Саргатском, Кормиловском, Оконешниковском, Горьковском, Таврическом, Тюкалинском, Нижнеомском районах. На въездах в населённые пункты работает 21 карантинный пост. Специалисты взяли 1345 проб мяса и мясопродуктов, положительными оказались 86 проб. С личных подворий отчуждено 9918 голов свиней в 75 населённых пунктах.