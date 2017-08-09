Из-за чумы власти Омской области готовятся к скачку цен на мясо

Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза, омский губернатор Виктор Назаров поручил ведомству совместно с Минэкономики вести мониторинг цен на мясо с целью "не допустить попыток спекуляций". Напомним, с 11 июля текущего года чума обнаружена в девяти районах области и двух округах Омска. Из населённых пунктов, попавших в первую угрожаемую зону, было отчуждено 9,3 тыс. голов свиней общим весом 603,8 т.

По данным Омскстата, цена за килограмм свинины (кроме вырезки) в конце июля в Омской области в среднем составляла 238,8 рубля за килограмм. В конце июня текущего года цена свинины была в среднем 236,33 рубля за килограмм - таким образом, пока подорожание было незначительным. По данным РБК, предполагается, что на время чрезвычайной ситуации, потери ритейлерам в омской свинине будут компенсированы поставками пермской свинины. При этом, по словам экспертов РБК, рынок производства свинины в России сейчас насыщен, потребление не растёт, а закупочные цены на неё в стране за 2017 год упали на 15-25 %.