Из-за чумы власти Омской области готовятся к скачку цен на мясо
Экономика  •   9 августа 2017, 14:30, последнее обновление 9 августа 2017, 15:41  •  печать

Из-за чумы власти Омской области готовятся к скачку цен на мясо

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По решению региональных властей на омских рынках и в торговых сетях пройдут проверки цен на мясо. Чиновники опасаются, что из-за вспышки африканской чумы свиней коммерсанты начнут завышать стоимость мяса на прилавках.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза, омский губернатор Виктор Назаров поручил ведомству совместно с Минэкономики вести мониторинг цен на мясо с целью "не допустить попыток спекуляций". Напомним, с 11 июля текущего года чума обнаружена в девяти районах области и двух округах Омска. Из населённых пунктов, попавших в первую угрожаемую зону, было отчуждено 9,3 тыс. голов свиней общим весом 603,8 т. 

По данным Омскстата, цена за килограмм свинины (кроме вырезки) в конце июля в Омской области в среднем составляла 238,8 рубля за килограмм. В конце июня текущего года цена свинины была в среднем 236,33 рубля за килограмм - таким образом, пока подорожание было незначительным. По данным РБК, предполагается, что на время чрезвычайной ситуации, потери ритейлерам в омской свинине будут компенсированы поставками пермской свинины. При этом, по словам экспертов РБК, рынок производства свинины в России сейчас насыщен, потребление не растёт, а закупочные цены на неё в стране за 2017 год упали на 15-25 %. 

Теги  •  #свинина #цена #чума

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  9 августа 2017, 17:03

Недобросовестных продавцов уйма! Некоторые из них вполне могут воспользоваться ситуацией.

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