Омским свиноводам выделят 100 миллионов на компенсацию ущерба от чумы

Как сообщили в пресс-службе облправительства, всего на компенсацию пострадавшим свиноводам сейчас требуется более 80 млн рублей. "Действующее законодательство предусматривает возмещение гражданам, у которых изъяты животные и продукты убоя, их стоимости по рыночной цене. Главным управлением ветеринарии Омской области такая цена определена и составляет 133 рублей за килограмм живой массы свинины и 186 рублей за килограмм продуктов убоя", - пояснили в правительстве. Напомним, всего с 11 июля текущего года чума обнаружена девяти районах области и двух округах Омска. Из населённых пунктов, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,3 тыс. голов свиней общим весом 603,8 тонны.