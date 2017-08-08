Омским свиноводам выделят 100 миллионов на компенсацию ущерба от чумы
Экономика  •   8 августа 2017, 12:09, последнее обновление 8 августа 2017, 12:20  •  печать

Омским свиноводам выделят 100 миллионов на компенсацию ущерба от чумы

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На прошедшем во вторник заседании Законодательного собрания Омской области было принято решение увеличить резервный фонд регионального правительства на 100 млн рублей. Средства пойдут на компенсации сельчанам, чьи личные хозяйства пострадали от вспышки африканской чумы свиней.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, всего на компенсацию пострадавшим свиноводам сейчас требуется более 80 млн рублей. "Действующее законодательство предусматривает возмещение гражданам, у которых изъяты животные и продукты убоя, их стоимости по рыночной цене. Главным управлением ветеринарии Омской области такая цена определена и составляет 133 рублей за килограмм живой массы свинины и 186 рублей за килограмм продуктов убоя", - пояснили в правительстве. Напомним, всего с 11 июля текущего года чума обнаружена девяти районах области и двух округах Омска. Из населённых пунктов, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,3 тыс. голов свиней общим весом 603,8 тонны.

Теги  •  #денежная компенсация #свинья #чума

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