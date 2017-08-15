Руководство омских парков и чиновники договорились, что делать с белочками
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 14:13, последнее обновление 15 августа 2017, 14:16  •  печать

Руководство омских парков и чиновники договорились, что делать с белочками

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История про белочек, из-за которых в начале лета воевали руководитель омских парков Константин Лукашевич и региональный Роспотребнадзор, завершилась мирным путём.

Управление Роспотребнадзора по Омской области и директор парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич достигли понимания по "беличьему" вопросу. Напомним, в июне на пресс-туре по парку Константин Лукашевич сообщил журналистам о том, что с 2015 года на его адрес приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, в том числе белок. В ведомстве в свою очередь заявили, что в предписаниях, направленных в адрес руководства парка, говорится лишь об акарицидных (противоклещевых) обработках.

- Мы достигли понимания в том плане, какими способами и методами добиваться уменьшения популяции грызунов с точки зрения крыс и мышей. Мы чётко разграничили живность по видовому составу. Отсутствие всех не является хорошим показателем. Речь идёт о правильном использовании биологических методов в борьбе, в том числе с теми же самыми грызунами. Они поняли наше намерение сделать парк безопасным в отношении переносчиков всяких инфекций, и в то же время согласились, что должно быть нанесено меньше вреда окружающей природе, - сообщил "Омск Здесь" директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич.

Теги  •  #белка #Константин Лукашевич #парк 30-летия ВЛКСМ #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  15 августа 2017, 17:37

Радует, когда ради хорошего дела люди приходят своими умами к компромиссу. А тем более когда задействованы чиновники.

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