В омском парке 30-летия ВЛКСМ появятся новые тренажёры

Новый комплекс включит в себя девять тренажёров для развития силы и ловкости.

Завтра, 10 августа, в парке 30-летия ВЛКСМ состоится открытие новых уличных тренажёров. Комплекс установили на средства муниципального гранта.

Как рассказали в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, в этом году это уже второй тренажёрный комплекс, который появится в Омске. До этого уличные тренажёры были установлены в сквере Героев-авиаторов.

- Спортивная инфраструктура парка 30-летия ВЛКСМ продолжает развиваться. Эту работу мы ведём совместно с департаментом культуры, общественными организациями и социальными партнерами, - прокомментировал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Михаил Расин. - В прошлом году на территории парка была открыта комфортная велосипедная дорожка, которая сегодня пользуется большой популярностью среди горожан. Уверены, что тренажёрный комплекс будет также востребован спортсменами и физкультурниками.

Комплекс включает в себя девять уличных тренажёров для развития силы и гибкости. Для омичей установят специальные информационные щиты, на которых разместят правила пользования спортивным оборудованием.