В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ очистили озеро для обустройства пляжа 
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 13:46, последнее обновление 15 августа 2017, 13:57  •  печать

В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ очистили озеро для обустройства пляжа 

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Уже практически со всей береговой линии убрали камыши и удалили илистые отложения.

В этом году в парке имени 30-летия ВЛКСМ запустили программу экологической реабилитации водоёмов, которая предполагает очистку озера в центре зона отдыха и благоустройство территории вокруг него. На сегодняшний день береговая линия озера на 75 % очищена от камыша, удалено около 2700 кубических метров илистых отложений. Кроме этого, в озеро уже запущено 500 килограммов рыбы, у которой прошёл нерест.

На прилегающей к водоёму территории со стороны улицы Бердникова в ближайшее время появится новая площадка для отдыха, где разместятся пляж и зона барбекю, будут установлены малые архитектурные формы. Кроме того, для всех желающих планируется организовать платную рыбалку, - рассказал директор департамента культуры Владимир Шалак.

Напомним, что в следующем году с левой стороны озера (если идти из центра парка) планируется установить круглый бассейн диаметром 15 метров и глубиной один метр. Рядом обустроят зонтики и лежаки, а также раздевалки. Однако первые результаты благоустройства омичи смогут увидеть уже этим летом.

- Понятно, что проект не будет реализован за один год, потому что это достаточно серьёзные финансовые вложения. В этом году мы планируем уже завезти часть песка, будет готова полностью очищенная береговая зона. Мы обустроим (может быть, не сразу) большой пляж, а добавив песка, организуем маленькие зоны, их будет несколько. Эти пространства уже вырисовываются, - пояснил директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич.

Как отметил Лукашевич, уже есть предложения от предпринимателей, готовых поучаствовать в реализации проекта. "Не столько парк будет тратить деньги на содержание и обслуживание, а сколько инвесторы. Средств, к сожалению, не хватает. Нужно расшевелить инвесторов, чтобы они принимали участие в благоустройстве озера и, что немаловажно, прилегающей территории".

Теги  •  #благоустройство #Константин Лукашевич #парк 30-летия ВЛКСМ

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  15 августа 2017, 16:05

И правда, лишь бы общественное место не стало местом поборов, а осталось местом отдыха.

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Мартин Калинин  •  15 августа 2017, 15:40

И вход на пляж неожиданно станет платным?

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