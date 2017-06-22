В парке имени 30-летия ВЛКСМ установят бассейн с лежаками и раздевалками

В этом году в парке имени 30-летия ВЛКСМ запустили программу экологической реабилитации водоёмов, которая предполагает очистку озера в центре зона отдыха и благоустройство территории вокруг него. Сейчас в озере идёт зарыбление: уже выпущено более 500 кг из запланированной тонны карасей. После продолжится оформление береговой зоны и организация мест для отдыха. В следующем году, например, с левой стороны озера (если идти из центра парка) планируется установить круглый бассейн диаметром 15 метров и глубиной один метр.

Если мы сделаем пляжную зону, то она будет не классическая, как на Иртыше, где организованы места для купания: у нас место будет скорее для того, чтобы позагорать, а не купаться. Бассейн будет стоять на берегу, он будет хлорироваться и обрабатываться. У людей будет возможность в случае необходимости искупаться, - рассказал директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. - Отпадёт необходимость лезть в воду, которая по химическому составу не соответствует нормам. При этом многие подразумевают под словом "пляжная зона" только купание. Но нужно понимать, что вода всё равно будет холодная, и она не будет соответствовать по температурному режиму. Нормальная температура в бассейне должна быть 26-28 градусов.

Наполнять бассейн планируют из скважины, вырытой на глубине 150 метров. Рядом с бассейном обустроят зонтики и лежаки, а также раздевалки. Пользование бассейном будет платное. Кроме того, у озера появится дорожка здоровья, которая популярна в санаториях: желоб засыпается галькой, щебёнкой или песком, и люди ходят по нему, как по морскому дну.

Уже в этом году вокруг второй части озера появится зона отдыха с беседками и мангальными зонами. Сейчас на месте работает инвестор. Работы по благоустройству этой части территории озера планируется завершить к концу июля, но первые результаты отдыхающие смогут увидеть уже через две недели.

- Будет установлена 20 мостиков и 10 беседок. Если разрешит Константин Александрович (Лукашевич - директор парка имени 30-летия ВЛКСМ, - прим. ред.), то и 20 беседок установим. Будет конструкция, как у теплиц из поликарбоната, с обеих сторон лавочки, а посередине - стол. Цветов будет несколько, как и у поликарбоната, например розовый, красный. Все разноцветные, чтобы было весело и интересно, - поделился планами директор ООО "Строй Дом" Леонид Поюнов. - Сама территория не будет огорожена, можно прийти и отдохнуть на лавочке. Только снять беседку на весь день обойдётся в 500 рублей, а порыбачить - 300. Пять беседок будут адаптированы под мангальные зоны.

Фото: Илья Петров