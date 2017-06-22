В парке имени 30-летия ВЛКСМ установят бассейн с лежаками и раздевалками

В этом году в парке имени 30-летия ВЛКСМ запустили программу экологической реабилитации водоёмов, которая предполагает очистку озера в центре зона отдыха и благоустройство территории вокруг него. Сейчас в озере идёт зарыбление: уже выпущено более 500 кг из запланированной тонны карасей. После продолжится оформление береговой зоны и организация мест для отдыха. В следующем году, например, с левой стороны озера (если идти из центра парка) планируется установить круглый бассейн диаметром 15 метров и глубиной один метр.
Если мы сделаем пляжную зону, то она будет не классическая, как на Иртыше, где организованы места для купания: у нас место будет скорее для того, чтобы позагорать, а не купаться. Бассейн будет стоять на берегу, он будет хлорироваться и обрабатываться. У людей будет возможность в случае необходимости искупаться, - рассказал директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. - Отпадёт необходимость лезть в воду, которая по химическому составу не соответствует нормам. При этом многие подразумевают под словом "пляжная зона" только купание. Но нужно понимать, что вода всё равно будет холодная, и она не будет соответствовать по температурному режиму. Нормальная температура в бассейне должна быть 26-28 градусов.
Наполнять бассейн планируют из скважины, вырытой на глубине 150 метров. Рядом с бассейном обустроят зонтики и лежаки, а также раздевалки. Пользование бассейном будет платное. Кроме того, у озера появится дорожка здоровья, которая популярна в санаториях: желоб засыпается галькой, щебёнкой или песком, и люди ходят по нему, как по морскому дну.
Уже в этом году вокруг второй части озера появится зона отдыха с беседками и мангальными зонами. Сейчас на месте работает инвестор. Работы по благоустройству этой части территории озера планируется завершить к концу июля, но первые результаты отдыхающие смогут увидеть уже через две недели.
- Будет установлена 20 мостиков и 10 беседок. Если разрешит Константин Александрович (Лукашевич - директор парка имени 30-летия ВЛКСМ, - прим. ред.), то и 20 беседок установим. Будет конструкция, как у теплиц из поликарбоната, с обеих сторон лавочки, а посередине - стол. Цветов будет несколько, как и у поликарбоната, например розовый, красный. Все разноцветные, чтобы было весело и интересно, - поделился планами директор ООО "Строй Дом" Леонид Поюнов. - Сама территория не будет огорожена, можно прийти и отдохнуть на лавочке. Только снять беседку на весь день обойдётся в 500 рублей, а порыбачить - 300. Пять беседок будут адаптированы под мангальные зоны.
Фото: Илья Петров
Т.е. парк полностью превратится в большой кабак под открытым небом, будут коптить мангалы, любители выпить и закусить окупируют парк полностью, а не только в начале. А просто погулять и посмотреть на природу станет невозможно , везде будут стоять разноцветные будки из поликарбоната. Мамочки с маленькими детьми и колясками плавно переместятся на велосипедную дорожку. Т.е. все делается для того чтобы собрать побольше денег.
Не мытьем так катаньем. Уничтожают зону отдыха, последний клочок зелёной зоны. Всё "во благо человека". Кто б фамилию этого человека написал!!! Я всю жизнь прожил в этом парке. Последние два года начали немного наводить в нем порядок, но... Оказалось, для того, чтобы вместо деревьев и природного водоёма поставить пластиковые ПЛАТНЫЕ беседки и платный же бассейн!!! В 90-е "реформаторы" погубили чудесный водоём, любимое место отдыха горожан, спустя четверть века лишают людей возможности просто побыть на природе в тишине.
Замечательно, что власти Омска стараются обустроить парк имени 30-летия ВЛКСМ в плане культурного и безопасного отдыха людей, но при этом не забывают предупредить о ценах, потому как бесплатного у нас в стране ничего не остаётся.