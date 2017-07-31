В парке им. 30-летия ВЛКСМ опровергли информацию о своём закрытии
Общество  •  31 июля 2017, 11:25, последнее обновление 31 июля 2017, 11:32  •  печать

В парке им. 30-летия ВЛКСМ опровергли информацию о своём закрытии

Автор:

Руководство парка опровергло данные о том, что проход на территорию закрыт.

Сообщение о якобы ограниченном входе на территорию парка появилось накануне.

"Вход в парк 30-летия ВЛКСМ сегодня закрыли [30 июля] в 23.15. Прежде такого не было - с далёких студенческих лет. К чему бы это?" - сообщил омич Павел Журавлев в социальной сети Facebook.

Эту информацию опроверг директор муниципального предприятия "Парк имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. Он сообщил, что никаких официальных объявлений о закрытии зелёной зоны не было.

У меня возникает вопрос - что можно делать ночью в парке? Мы не рекомендуем находиться там в ночное время. <...> Парк закрыть мы не можем по сути своей. Есть пять входов, и там нет технической возможности закрыть их на замок. Единственный раз мы закрывали парк и вешали объявление, когда был ураган [в 2014 году], ломало деревья, и была опасность для жителей, - рассказал Константин Лукашевич корреспонденту "Омск Здесь".

Руководитель предположил, что какие-либо ограничения могли вводиться полицией в связи с празднованием Дня ВМФ России, прошедшего в минувшее воскресенье.

Теги  •  #Константин Лукашевич #парк 30-летия ВЛКСМ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Пьяный омич на ВАЗе сбил 16-летнюю школьницу и скрылся  •  сегодня, 15:07
В Омской области уголовник избил ребёнка из-за ненависти к его отцу  •  сегодня, 14:35  •   1
Главой Ленинского округа Омска назначен Дмитрий Зярко  •  сегодня, 13:06
В Омске грабитель напал на пенсионерку из-за 500 рублей  •  сегодня, 13:02
Доходы омичей выросли с наступлением лета  •  сегодня, 12:53  •   1
Вор-рецидивист похитил оргтехнику из здания омского министерства  •  сегодня, 12:18  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400