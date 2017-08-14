В омском аэропорту начали проверять прибывших из Турции туристов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 12:47, последнее обновление 14 августа 2017, 12:47  •  печать

В омском аэропорту начали проверять прибывших из Турции туристов

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Из-за вируса Коксаки в омском аэропорту ввели дополнительные меры санитарно-карантинного контроля.

Аэропорт Омск-Центральный попал под особый контроль эпидемиологов из-за энтеровирусной инфекции, называемой в СМИ вирусом Коксаки, которым могут быть заражены возвращающиеся с отдыха из Турции жители города. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

После посадки на борт каждого прибывающего из Турции самолёта поднимаются медики и с помощью тепловизоров проводят осмотр пассажиров. Граждан с повышенной температурой и другими признаками вирусного заболевания просят пройти в санитарно-карантинный пункт. Симптомы вируса похожи на ветряную оспу: на теле и в горле заболевшего появляется сыпь, повышается температура. Как правило, болезнь проходит сама через 8-10 дней.

Напомним, несколько дней назад появилась информация о якобы зафиксированной в Турции эпидемии опасного вируса Коксаки, передающегося воздушно-капельным путем и бытовым способом. Власти Турции в свою очередь опровергли эту информацию. Между тем российские туристы, которые купили путёвки в Турцию, имеют право расторгнуть договор о поездке в связи с ситуацией, угрожающей безопасности здоровья.

Теги  •  #аэропорт #вирус #проверка #Роспотребнадзор #Турция

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